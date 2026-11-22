لا تبدو مواجهات الهلال أمام الأندية الأوزبكية مجرد مباريات عابرة في سجل البطولات الآسيوية، بل تحمل تاريخاً طويلاً من التفوق والخبرة والنتائج التي تؤكد الحضور القوي للزعيم في الملاعب الأوزبكية، وقدرته على التعامل مع مختلف المدارس الكروية في القارة الصفراء.



وبلغة الأرقام، خاض الهلال 24 مواجهة أمام الأندية الأوزبكية، حقق خلالها 16 فوزاً، مقابل 5 تعادلات و3 خسائر، وسجل لاعبوه 52 هدفاً، فيما استقبلت شباكه 18 هدفاً.



وتكشف هذه الأرقام عن تفوق واضح للزعيم، الذي فرض شخصيته أمام أكثر من منافس أوزبكي، في مقدمتهم باختاكور وبونيودكور ولوكوموتيف طشقند ونافباهور وناساف.



باختاكور.. المنافس الأكثر مواجهة



يُعد باختاكور الأوزبكي أكثر الفرق التي واجهها الهلال من أوزبكستان، حيث التقى الفريقان في 9 مباريات، حقق الهلال خلالها 6 انتصارات، مقابل خسارة واحدة وتعادلين.



ولعل المواجهة الأخيرة بينهما في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2024-2025 كانت شاهداً على شخصية الهلال، بعدما خسر ذهاباً بهدف دون مقابل، قبل أن يعود بقوة في الإياب ويحقق فوزاً عريضاً بأربعة أهداف دون رد، ليحسم التأهل بمجموع المباراتين 4-1.



بونيودكور.. تفوق أزرق كامل



أما فريق بونيودكور، فقد واجهه الهلال في 3 مباريات، ونجح في تحقيق الفوز في جميعها دون أن تستقبل شباكه أي هدف، في سجل يعكس الفارق الذي صنعه الزعيم في تلك المواجهات.



ومع المواجهة المرتقبة أمام نيفتشي الأوزبكي ضمن الجولة الخامسة، يدخل الهلال اختباراً جديداً أمام مدرسة كروية يعرفها جيداً، لكنه مطالب بعدم الركون إلى التاريخ، فلكل مباراة ظروفها وحساباتها، خصوصاً أن نيفتشي يبحث عن إثبات حضوره أمام أحد أكبر أندية القارة.



الزعيم والأرقام الآسيوية



فالمحصلة التاريخية تؤكد أن الهلال يمتلك أفضلية واضحة، سواء من حيث عدد الانتصارات أو الفاعلية الهجومية أو القدرة على حسم المواجهات.



فهل يواصل الهلال سلسلة تفوقه أمام الأندية الأوزبكية، ويضيف نيفتشي إلى قائمة ضحاياه، أم ينجح الفريق الأوزبكي في صناعة مفاجأة جديدة؟