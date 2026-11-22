أعلن نادي باريس سان جيرمان، اليوم (الأحد)، إصابة نجمه ديزيري دوي بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى. وسجل دوي هدفاً في مرمى نيس في الدقيقة 32، أمس (السبت)، في مسابقة الدوري الفرنسي، قبل أن يغادر المباراة محمولاً على نقالة عقب سقوط مفاجئ أثناء محاولته تغيير اتجاهه بالكرة دون أي احتكاك مع أي لاعب في الفريق المنافس.

عملية جراحية



وقال باريس سان جيرمان في بيان عبر موقعه الرسمي: «تعرض ديزيري دوي لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى خلال مباراة نيس، وسيخضع لعملية جراحية قبل نهاية الشهر الجاري».

دوي يلحق بـ«كفاراتسخيليا»



وكان نجم باريس سان جيرمان خفيتشا كفاراتسخيليا قد تعرض أيضاً لقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، خلال مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا، الشهر الماضي.

أرقام دوي



وخاض الجناح الأيمن دوي، البالغ من العمر 21 عاماً، 15 مباراة بقميص باريس سان جيرمان هذا الموسم، سجل خلالها ستة أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة.