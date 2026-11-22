أعلنت الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع الرقم القياسي للإيرادات التشغيلية في المملكة بنسبة 12.2% خلال سبتمبر 2026، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، مدفوعا بنمو إيرادات أنشطة التعدين واستغلال المحاجر والصناعة التحويلية والتجارة.

وأوضحت الهيئة، في نشرتها الإحصائية، أن الإيرادات التشغيلية سجلت ارتفاعا بنسبة 6.6% على أساس شهري، مقارنة بأغسطس 2026، مدعومة بنمو أنشطة التعدين بنسبة 37.3%، والصناعة التحويلية بنسبة 3.5%.

وبينت أن إيرادات أنشطة التعدين واستغلال المحاجر ارتفعت بنسبة 27.5% على أساس سنوي، فيما سجلت الصناعة التحويلية نموا بنسبة 15%، والنقل والتخزين بنسبة 25.9%، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 19.3%.

وفيما يتعلق بتعويضات المشتغلين، أفادت الهيئة بارتفاع الرقم القياسي لها بنسبة 6.8% خلال سبتمبر على أساس سنوي، مدفوعا بنمو التعويضات في الصناعة التحويلية بنسبة 9.4%، والتجارة بنسبة 6.8%، والتعدين بنسبة 5.2%.

وأضافت الهيئة أن عدد رخص البناء الصادرة ارتفع بنسبة 14.6% خلال سبتمبر 2026، ليصل إلى 6092 رخصة، مقابل 5317 رخصة خلال الشهر نفسه من العام السابق.

وعلى أساس شهري، زاد عدد رخص البناء بنسبة 8.4%، مقارنة بـ5621 رخصة في أغسطس 2026