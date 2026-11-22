منذ عام 2007، تواصل الشركة تطوير منظومة متكاملة للرعاية النفسية والسلوكية للأطفال والبالغين، تجمع بين التقييم والتشخيص والعلاج والمتابعة في العيادات والمنزل والمدرسة، بدعم من اعتمادات مهنية دولية.

لم تعد الرعاية النفسية والسلوكية تقتصر على جلسات علاجية داخل العيادات، بل أصبحت رحلة متكاملة تبدأ بفهم احتياجات المستفيد، وتمتد إلى مختلف تفاصيل حياته اليومية. ومن هذا المنطلق، تواصل شركة تنمية الفكر الطبي تطوير خدماتها في مجال الصحة النفسية والعلاج النفسي والسلوكي بالمملكة العربية السعودية، من خلال فرعيها في جدة والرياض، مستندة إلى خبرة تمتد منذ عام 2007، ومنظومة متخصصة تخدم الأطفال والبالغين والأسر وفق احتياجات كل حالة.

وتبدأ هذه الرحلة من التقييم والتشخيص باستخدام اختبارات ومقاييس عالمية متخصصة، تساعد على فهم طبيعة الحالة وتحديد احتياجاتها بدقة، لتنتقل بعدها إلى إعداد خطة علاجية وتأهيلية فردية بأهداف واضحة، تخضع للمتابعة والتقييم المستمر، مع تطوير التدخلات العلاجية وفق النتائج المحققة.

من التدخل المبكر إلى تنمية مهارات الأطفال

في مرحلة الطفولة، قد تصنع التدخلات المناسبة فارقاً مهماً في مسار نمو الطفل وتطوره. ولهذا، تقدم الشركة مجموعة من البرامج المتخصصة في فرعيها بجدة والرياض، التي تشمل التدخل المبكر، وتحليل السلوك التطبيقي (ABA)، وتعديل السلوك، وتنمية المهارات، والعلاج باللعب، إلى جانب برامج التعامل مع صعوبات التعلم.

وتستهدف هذه البرامج تطوير المهارات السلوكية والاجتماعية والتواصلية والوظيفية، وتعزيز مهارات الحياة اليومية، بما يتناسب مع المرحلة العمرية للطفل ونتائج تقييمه واحتياجاته الفردية.

ولا تتوقف الرحلة عند الطفل وحده؛ إذ تمثل الأسرة جزءاً أساسياً من العملية العلاجية، من خلال برامج الإرشاد والمتابعة وتبادل الملاحظات حول تطور الطفل، بما يدعم انتقال المهارات التي يكتسبها خلال الجلسات إلى ممارساته اليومية.

رعاية نفسية متخصصة تمتد إلى البالغين والأسر

وامتداداً لاهتمامها بمختلف مراحل الحياة، توفر الشركة خدمات التقييم والتشخيص والعلاج النفسي للبالغين في فرعيها بجدة والرياض، من خلال مجموعة من الأساليب العلاجية المتخصصة، تشمل العلاج المعرفي السلوكي (CBT)، والعلاج الجدلي السلوكي (DBT)، إلى جانب الاستشارات النفسية والزوجية والأسرية.

وتُبنى الخطة العلاجية وفق التقييم السريري وطبيعة احتياجات كل مستفيد، مع تحديد أهداف علاجية واضحة ومتابعة التقدم خلال المراحل المختلفة، بما يضمن ملاءمة التدخل العلاجي للحالة واحتياجاتها.

عندما تصل الرعاية إلى المنزل والمدرسة

ومن أبرز ملامح منظومة الخدمات التي تقدمها الشركة في جدة والرياض، أن الرعاية لا تنتهي بمغادرة المستفيد للعيادة؛ إذ تمتد بعض برامج التدخل والمتابعة، بحسب طبيعة الحالة والخطة العلاجية، إلى المنزل والمدرسة والمجتمع.

ويتيح هذا التوجه متابعة كيفية تطبيق المهارات المكتسبة في البيئات الحياتية المختلفة، وتعزيز التعاون بين الفريق العلاجي والأسرة والجهات المعنية، ضمن حدود الخطة العلاجية والموافقات اللازمة، بما يدعم استمرارية التدخل وارتباطه بواقع المستفيد اليومي.

58 عيادة واعتمادات دولية تعزز جودة الرعاية في جدة والرياض

وتستند هذه المنظومة إلى بنية تشغيلية تضم 58 عيادة علاجية موزعة بالتساوي بين فرعي الشركة في جدة والرياض، بواقع 29 عيادة في كل مدينة، يعمل من خلالها فريق متعدد التخصصات يضم استشاريين وأخصائيين وممارسين صحيين مؤهلين، من بينهم كوادر حاصلة على بوردات مهنية، ومصنفة ومسجلة لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بحسب تخصصاتها.

وفي إطار التزامها بتطوير جودة الخدمات وتعزيز معاييرها المهنية، حصلت خدمات تحليل السلوك التطبيقي (ABA) على اعتماد منظمة (BHCOE)، حيث صدرت الشهادة الأولى بتاريخ 15 مايو 2025، مع تحديد 15 مايو 2027 موعداً لإعادة الاعتماد.

كما حصلت برامج العلاج الخارجي للصحة النفسية للبالغين والأطفال والمراهقين على اعتماد لجنة اعتماد مرافق إعادة التأهيل (CARF) لمدة ثلاث سنوات، سارياً حتى 30 يونيو 2029.

وبين الخبرة الممتدة منذ عام 2007، وتعدد التخصصات، والانتشار عبر 58 عيادة في جدة والرياض، والالتزام بالاعتمادات المهنية الدولية، تواصل شركة تنمية الفكر الطبي العمل على تطوير نموذج متكامل للرعاية النفسية والسلوكية، يضع احتياجات المستفيد في مقدمة أولوياته، ويراعي الفروق الفردية، ويعزز دور الأسرة، ويمتد أثره إلى مختلف البيئات التي يعيش ويتفاعل فيها المستفيد.