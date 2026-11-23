أدانت المملكة العربية السعودية الاعتداءات الإيرانية على منشأة صناعية مدنية في البحرين، واستنكرت هذه الاعتداءات بأشد العبارات، مؤكدةً تضامنها الكامل مع المملكة الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان: «تجدّد المملكة رفضها التام لاستمرار إيران في سلوكها المزعزع لأمن المنطقة واستقرارها، واستهدافها لدول المنطقة والمنشآت المدنية، وانتهاكها مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وقواعد حسن الجوار، محمّلةً إيران عواقب استمرارها في هذه الاعتداءات الغاشمة».