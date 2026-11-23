استعرض محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان في المؤتمر الصحفي الحكومي أمس (الأحد) النقلة الكبيرة التي شهدتها الهيئة في مجال الرقمنة ورحلة التحوّل الرقمي منذ إطلاق رؤية 2030 مع تحقيق المملكة مركزاً متقدّماً في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية لتصبح ضمن أفضل خمس حكومات رقمية عالمياً. وكشف أن استخراج تأشيرات الحج والعمرة يتم في 5 دقائق مقارنة بـ 5 أيام في الفترة السابقة، كما حققت وزارة الداخلية وفراً سنوياً قدره 26 مليار ريال بفضل خدماتها الرقمية واستغنت عن أكثر من 1.3 مليون زيارة يومياً. أما الخدمات عبر منصة «أبشر» فتتم خلال 30 ثانية فقط مقارنة بـ 4 ساعات سابقاً.