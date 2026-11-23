رغم العمليات الإرهابية الحوثية في استهداف الأعيان المدنية في المملكة بالطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية، والتي شملت المطارات المدنية والأحياء السكنية مخلّفة أضراراً بشرية ومادية، إلا أن السعودية لم تتعامل بالمثل مع هذه العصابة الإجرامية، وإنما وضعت مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار، حريصة على سلامته وممتلكاته، حتى من لا زالوا تحت سيطرة المليشيا الحوثية الإرهابية.

وتبرهن العملية الأخيرة، التي سبقها تحذير للسكان بالابتعاد عن المواقع المستهدفة في محافظة الحديدة، هذا النهج النابع من حرص السعودية على ألا يلحق بالشعب اليمني أي ضرر، وألا يدفع المواطن اليمني فاتورة إرهاب المليشيات الحوثية.

ولم تكتفِ السعودية بمثل هذه الإجراءات الأخوية التي تتطابق مع تعاليم الدين الإسلامي والأعراف والقوانين الدولية، وإنما عملت على تسيير قوافل المساعدات الإنسانية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إلى المحافظات التي طالها إجرام الحوثيين، وفي مقدّمتها تعز الجريحة، التي تعاني من حصار جائر فرضته المليشيا وتسبّب في نقص الأدوية في المستشفيات والمراكز الصحية، والأغذية في المحلات والأسواق التجارية ما أدى إلى وفيات ومعاناة لم يسبق لها مثيل.

تبقى السعودية العون والسند لليمن حكومة وشعباً على امتداد التراب اليمني، منطلقة من الأخوّة والجوار والمصير المشترك والتطلعات والآمال الواحدة، إلى أن يتم إنهاء سيطرة هذه المليشيات الإرهابية.