تستعد الفنانة العراقية أصيل هميم لإحياء حفل غنائي في العاصمة السعودية الرياض، يوم الجمعة 27 نوفمبر الجاري، ضمن أمسية طربية تحمل الطابع العراقي، وتقام في مركز الملك فهد الثقافي الساعة السابعة مساءً.

وتم الإعلان عن تفاصيل الحفل المرتقب، الذي يحمل عنوان «أبرز أغاني حفل الفنانة أصيل هميم»، ويتضمن باقة من الأعمال الغنائية التي ارتبطت بمسيرتها الفنية، وتجمع بين الأغنيات العاطفية والإيقاعات العراقية.

وتضم قائمة الأعمال المعلنة «يشبهك قلبي»، و«المفروض»، و«سر الحياة»، و«أنت كل شي»، و«على طاري الزعل»، و«بالسلامة»، و«عشان العشرة»، و«وين أسامح»، و«يا هي حيرة»، إلى جانب «شوفة»، و«سلامتك بيد الله»، و«ظالم ولكن»، و«ما ياخذ الروح»، و«صفقولي»، و«ميجانة»، و«قد العطا»، و«ترد تصور»، و«ظلت بحر». ويأتي الحفل ليمنح جمهور أصيل هميم في الرياض فرصة الاستماع إلى مجموعة من أبرز أغانيها في أمسية واحدة، وسط ترقب محبي الأغنية العراقية لهذا اللقاء الفني.