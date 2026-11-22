يحيي الفنان عبادي الجوهر في 17 ديسمبر أمسية غنائية جديدة تحت شعار «عبادي الجوهر وعوده»، وذلك على مسرح السور في الكويت.

موعد مع الطرب

وكشفت شركة «روتانا» تفاصيل الأمسية عبر حسابها الرسمي على «إكس»، مؤكدة أن الفنان السعودي سيلتقي جمهوره في الكويت للمرة الأولى على مسرح السور، ووصفت الليلة المرتقبة بأنها موعد مختلف مع الطرب والموسيقى.

ومن المقرر طرح التذاكر خلال الفترة المقبلة.

عبادي وعوده

ويحمل اختيار عنوان «عبادي الجوهر وعوده» دلالة على الطابع الموسيقي الذي تقدمه الأمسية، إذ يرتبط اسم الفنان السعودي بالعزف على العود والأداء الطربي، إلى جانب رصيده الغنائي الذي جعله واحداً من الأسماء البارزة في الأغنية الخليجية.

كما يمثل الحفل فرصة للجمهور الكويتي للاستمتاع بأعمال الجوهر في لقاء مباشر على خشبة مسرح السور، الذي يستضيف الفنان للمرة الأولى.

حفل الرياض

ويأتي الإعلان عن الأمسية الكويتية بعد مشاركة عبادي الجوهر في فعاليات موسم الرياض بنسخته السابعة، إذ أحيا حفلاً غنائياً في 6 نوفمبر بمشاركة الفنانة ناتاشا، على مسرح محمد عبده أرينا.

وشهد الحفل تقديم الجوهر مجموعة من أغانيه التي تفاعل معها الحضور، في ليلة طربية جمعت بين الفنانين، ضمن برنامج الحفلات الغنائية التي يحتضنها الموسم.