كشف رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الفنان حسين فهمي، سبب استبعاد الفيلم التركي ملائكة راقصة من المشاركة في مسابقة أسبوع النقاد الدولية، مشيراً إلى أن منتجي العمل وممثلين فيه شاركوا في فيلم معادٍ لمصر.

مواقف وطنية

وأوضح حسين فهمي، خلال لقاء مع هيئة الإذاعة البريطانية BBC، أن إدارة المهرجان لا تقبل مشاركة أشخاص سبق لهم تقديم أعمال فنية تسيء إلى الدولة المصرية، مؤكداً أن المهرجان يتمتع بالاستقلالية، لكنه يلتزم في الوقت نفسه بمواقف وطنية واضحة.

وقال: «منتجو الفيلم شاركوا في فيلم معادٍ لمصر، وكان فيه ممثلون معادون لمصر، ولا أقبل أبداً أي شخص يعادي الدولة المصرية»، مشدداً على أن الإساءة إلى الوطن أمر لا يمكن القبول به.

وأضاف أن استقلالية المهرجان في اختيار الأعمال السينمائية لا تعني السماح بمهاجمة الدولة أو الإساءة إليها، موضحاً أن لجان الاختيار تضم فنانين ونقاداً متخصصين، إلى جانب لجنة استشارية تشارك في تقييم الأعمال واتخاذ القرارات.

ملائكة راقصة

وكان من المقرر أن يسجل الفيلم التركي «ملائكة راقصة» عرضه العالمي الأول من خلال مسابقة أسبوع النقاد الدولية ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، قبل اتخاذ قرار باستبعاده بسبب خلفية مشاركة منتجيه وبعض ممثليه في عمل سينمائي اعتبره حسين فهمي معادياً لمصر.

ويضم الفيلم مجموعة من الممثلين الأتراك، من بينهم مرتش آرال، وسعادت أكسوي، وإرتان سابان، وديفني كايالار، وأوشان شاكير.

أحداث الفيلم

وتدور أحداث الفيلم حول مراهق يُدعى علي، يبلغ من العمر 15 عاماً، ينتقل إلى مدرسة جديدة بحثاً عن بداية مختلفة بعيداً عن الظروف الصعبة التي يعيشها، لكنه يجد نفسه أمام واقع أكثر تعقيداً، تتداخل فيه مظاهر العنف والصراعات الاجتماعية.

ويناقش العمل الضغوط النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الشباب والبالغون، محاولاً تقديم قراءة أعمق لأسباب العنف، بدلاً من التعامل معه باعتباره مجرد رد فعل على مواقف عابرة.

كما يسلط الضوء على دور المؤسسات والمجتمع في تجاهل المشكلات الاجتماعية، وكيف يمكن أن تسهم الظروف المحيطة بالأفراد في تفاقم الأزمات وتحولها إلى سلوكيات عنيفة.