قبضت الجهات الأمنية في القاهرة على 5 أشخاص روجوا تذاكر دخول وهمية لحفل الفنان المصري عمرو دياب المقام (الجمعة) الماضي في مدينة الشيخ زايد.

5 آلاف للتذكرة

وأوضح مصدر أمني في بيان رسمي أن المتهمين استغلوا مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لتذاكر وهمية لحضور حفل عمرو دياب، مشيراً إلى أن سعر التذكرة الواحدة بلغ 5 آلاف جنيه.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط خمسة أشخاص على خلفية الواقعة، من بينهم أشخاص من محافظة الإسكندرية، لافتاً إلى أن المتهمين استهدفوا عدداً من الشباب الذين حرصوا على حضور الحفل، وأوهموهم بامتلاك تذاكر تتيح لهم الدخول، في محاولة للاستفادة من الإقبال الكبير على الحفل وتحقيق مكاسب مالية من خلال بيع تذاكر مزيفة.

وتواصل الجهات المختصة فحص ملابسات الواقعة، للوقوف على تفاصيلها كاملة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار التحقيقات الجارية بشأن اتهامهم بالترويج لتذاكر وهمية والاستيلاء على أموال الراغبين في حضور الحفل.

حفل الهضبة

وأحيا عمرو دياب حفلاً غنائياً كبيراً، مساء (الجمعة) الماضي، بمناسبة افتتاح أحد المراكز التجارية الكبرى في منطقة الشيخ زايد، وسط حضور جماهيري كثيف من محبيه، الذين تفاعلوا مع أغانيه الشهيرة ورددوا معه عدداً من أعماله الجديدة والكلاسيكية، في أجواء احتفالية شهدت العديد من اللقطات اللافتة.

وقدم الهضبة خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه التي ارتبط بها الجمهور على مدار مشواره الفني، إلى جانب عدد من أغنيات ألبومه الأخير «حبيتك»، الذي يواصل من خلاله طرح أعمال جديدة تحظى بتفاعل واسع عبر المنصات الرقمية.

إعلانات رمضان

وخلال الحفل، أعلن دياب عن تواجده في موسم إعلانات رمضان 2027، مؤكداً مشاركته في أكثر من إعلان خلال الموسم المقبل، في خطوة تأتي امتداداً لحضوره الإعلاني اللافت خلال السنوات الماضية.