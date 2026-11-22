حرص الفنان ناصر الدوسري على توثيق مشاركته في مسرحية «دكان الألعاب»، من خلال مجموعة صور نشرها عبر حسابه على «إنستغرام»، ظهر خلالها برفقة عدد من أبطال العرض، بالتزامن مع تقديم المسرحية ضمن فعاليات موسم الرياض في دورته السابعة.

دكان الألعاب

ونشر الدوسري الصور معبّراً عن سعادته بالتفاعل الجماهيري مع عروض «دكان الألعاب» ضمن موسم الرياض، موجهاً الشكر للجمهور السعودي على حضوره ودعمه، مؤكداً أن محبتهم تمثل أبرز ما يميز تجربته المسرحية وأحد أسباب نجاحها.

وأكد استمرار العروض خلال الفترة المقبلة، مضيفاً: «مستمرين معاكم، والقادم أجمل بإذن الله.. ننتظركم بكل حب دكان الألعاب موسم الرياض».

وتفاعل الفنان بدر الشعيبي مع الصور، ووجه رسالة إلى الدوسري وصفه فيها بقوله: «عشرة عمري ونجمي»، فيما عبر متابعون عن إعجابهم بحضوره وأدائه المسرحي.

غناء واستعراض

وتقدم مسرحية «دكان الألعاب» تجربة تجمع التمثيل بالغناء والاستعراض، من خلال حكاية دكان قديم مهدد بالهدم، يتغير كل شيء بداخله عندما يكتشف سامي ونور عالماً غير متوقع من الألعاب والذكريات، لتبدأ رحلة مليئة بالمغامرات والخيال والحنين إلى أيام الطفولة.

والعمل من قصة رزان مبارك، وتأليف جاسم الجلاهمة، وإخراج محمد جمال الشطي، ويشارك في بطولته بدر الشعيبي، وشجون الهاجري، وناصر الدوسري، ورهف محمد، ومصعب المالكي، ومحمد الشعيبي، وفهد الصالح.

الساعة الأخيرة

وفي سياق مشاريعه الفنية المقبلة، يستعد ناصر الدوسري للظهور في مسلسل «الساعة الأخيرة»، بعدما انتهى من تصويره، وينتمي العمل إلى الدراما البوليسية الممزوجة بالأكشن والتشويق، ويتكون من 10 حلقات.

ويجمع المسلسل عبدالمحسن النمر، وناصر الدوسري، وحسن عسيري، وفاطمة الشريف، وفيصل الدوخي، وأيمن مطهر، وبدر محسن، وعزيز بحيص، وسراء العتيبي، وسجا العتيبي، ووليد قشران، وسعيد صالح، وفيصل الدغريري، وهو من تأليف علاء حمزة، وإخراج كولين، وإنتاج شركة الصدف.