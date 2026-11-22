انخفضت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج، اليوم، إذ أثر تصاعد التوتر في أنحاء الشرق الأوسط سلباً على معنويات المستثمرين وأدى إلى انخفاض بشكل عام للأسهم.



تراجع المؤشرات



وهبط المؤشر في قطر 1.6%، مع تراجع جميع الأسهم المدرجة عليه تقريباً، بما في ذلك سهم مصرف قطر الإسلامي الذي انخفض 1.2%. وانخفض المؤشر في السعودية نحو 2%، والمؤشر في البحرين 0.6%. وهبط المؤشر في سلطنة عمان 0.8% وتراجع المؤشر في الكويت 0.5%. وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 2.9%. وكانت البحرين قد أعلنت أنها اعترضت هجمات جوية إيرانية في الأيام القليلة الماضية، تسببت إحداها في اندلاع حريق في منشأة صناعية مدنية.