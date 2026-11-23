لم يتبق سوى أسابيع قليلة على احتفالها بعيد ميلادها الـ101، لكن حادث دهس قرب منزلها أنهى حياة الأمريكية ليليان لورين هاردي-وايات، البالغة من العمر 100 عام، في بلدة إسكس بولاية ماساتشوستس.

ووقعت الحادثة يوم الثلاثاء الماضي، على أحد الطرق الريفية في البلدة، بعدما صدمتها سيارة بالقرب من منزلها، وفقا لبيان الشرطة، الذي أوضح أن السائق بقي في موقع الحادث وتعاون مع السلطات.

وذكرت صحيفة «ذا بوسطن غلوب» أن هاردي-وايات فارقت الحياة في موقع الحادث، مشيرة إلى أنها كانت أكبر سكان البلدة سنا، وأمضت معظم سنوات حياتها في منطقة نيو إنجلاند، فيما كانت تستعد للاحتفال بعيد ميلادها الـ101 في ديسمبر المقبل.

ولا تزال السلطات تحقق في ملابسات الحادث للوقوف على أسبابه وتفاصيله، فيما أشارت الصحيفة إلى أن الطريق الذي شهد الواقعة يضم خمسة صناديق بريد.

وفي أعقاب وفاتها، نعى مركز «إسكس» لرعاية المسنين، الذي كانت الراحلة من أعضائه، في رسالة نشرها عبر «فيسبوك»، مستذكرا ابتسامتها وحضورها وتأثيرها الإيجابي في المجتمع المحلي.

ودعا المركز إلى إحياء ذكراها من خلال زيارة الأماكن المفتوحة والاستمتاع بالطبيعة، التي كانت تحظى بمكانة خاصة لديها.

وكانت هاردي-وايات قد حصلت في عام 2023 على جائزة «عصا بوسطن بوست»، وهي تكريم محلي يُمنح لأكبر سكان البلدة سنا، فيما قررت السلطات تنكيس الأعلام في البلدة حدادا على وفاتها.