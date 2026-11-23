في واقعة صادمة هزت بريطانيا، كشف رجل عن مكان جثة صديقته المفقودة منذ أكثر من ثلاث سنوات خلال حديثه مع الشرطة، بعدما ظلت السلطات تبحث عن مصيرها وسط روايات متناقضة بشأن اختفائها.

وتعود القضية إلى مدينة سانت هيلينز، حيث عُثر على جثة ديليا ماكينيرني (62 عاماً) داخل (الفريزر) بشقة سكنية، بينما يحاكم جورج جوردون (65 عاماً) بتهم تتعلق بالقتل وتعذيب الحيوانات.

وخلال جلسات المحاكمة، عُرضت تسجيلات من كاميرات الشرطة المثبتة على ملابس الضباط، أظهرت المتهم وهو يراوغ في الإجابة عن أسئلة تتعلق بمكان صديقته، قبل أن يقر بأنها لم تعد على قيد الحياة.

وأثناء اقتياده خارج الشقة، كرر جوردون أن المرأة موجودة بالداخل، ثم فاجأ الضباط بقوله: «إنها في الفريزر»، قبل أن يضيف أن الجثة مقسمة إلى نصفين.

وكشفت التحقيقات أن أجزاء من جثة ماكينيرني بقيت محفوظة داخل (فريزر) أفقي لأكثر من ثلاث سنوات قبل اكتشافها، فيما شكلت هذه التفاصيل محوراً رئيسياً في القضية المنظورة أمام المحكمة.

وقال أحد ضباط الشرطة إن المتهم قدم روايات متضاربة بشأن الضحية، مدعياً مرة أنها في كورنوال، وأخرى أنها سافرت إلى الدنمارك، قبل أن يعترف لاحقاً بأنها توفيت. كما وصف الضباط الشقة بأنها مكتظة بالأغراض وفي حالة سيئة، مع العثور على آثار سوائل يشتبه بأنها سوائل جسدية على عدد من الأسطح.

ولم تتوقف المفاجآت عند الجثة، إذ عثرت الشرطة داخل الفريزر أيضاً على خمسة خنازير غينيا نافقة، ما أدى إلى توجيه اتهامات إضافية للمتهم تتعلق بالتسبب في معاناة غير ضرورية للحيوانات.

وخلال التحقيقات، قال جوردون للضباط: «أعلم أنني سأذهب إلى السجن بعد هذا»، بينما أقر بالتسبب في وفاة الضحية، لكنه لا يزال ينكر تهمة القتل، كما ينفي الاتهامات المتعلقة بالحيوانات. وأرجأت المحكمة استكمال جلسات المحاكمة إلى موعد لاحق لمواصلة سماع الأدلة والشهادات قبل إصدار حكمها النهائي في القضية.