ليلة موسيقية تحولت إلى مشهد من الفوضى والذعر في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بعدما دوّت طلقات الرصاص وسط حشد من الحاضرين، مخلفة تسعة مصابين، بينهم اثنان في حالة حرجة، فيما تتجه التحقيقات الأولية نحو احتمال ارتباط الهجوم بنشاط العصابات.

وبحسب صحيفة «نيوزويك»، وقع إطلاق النار خلال حفل موسيقي خاص في وادي كاليفورنيا الأوسط، وتحديداً في منطقة ستراثمور بمقاطعة تولاري، حيث تلقت الشرطة بلاغات بالحادث قرابة الساعة 7:40 مساءً بالتوقيت المحلي.

وقال مكتب شريف مقاطعة تولاري، في بيان نشره عبر منصة «فيسبوك»، إن عناصره انتقلوا إلى موقع الحادث في الشارع 256، ليعثروا على عدد من المصابين بطلقات نارية، وسط حالة استنفار أمني واستدعاء فرق الإسعاف.

وسارعت سيارات الطوارئ إلى نقل الضحايا للمستشفيات القريبة، فيما توجه مصابون آخرون لتلقي العلاج بمركبات خاصة، بينما استدعت حالة أحدهم نقله جواً إلى المستشفى.

وحتى الآن، لم تعلن السلطات توقيف أي مشتبه بهم، كما دعت السكان والزوار إلى الابتعاد عن محيط موقع إطلاق النار، لإتاحة المجال أمام المحققين لاستكمال الإجراءات وجمع الأدلة.

وكشفت محطة «KFSN-TV» المحلية أن أكثر من 100 شخص كانوا يحضرون الحفل وقت وقوع إطلاق النار. وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، قال الملازم كيني جونز إن اثنين من المصابين في حالة حرجة، بينما لا تبدو إصابات السبعة الآخرين مهددة للحياة في الوقت الحالي.

وأشار جونز إلى أن التقييم الأولي للمحققين يرجح وجود صلة بين الحادث ونشاط العصابات، مؤكداً أن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى.