كشفت منصة «قوى» التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن العمالة التي تمتد صلاحية إقاماتها لمدة 180 يوماً بعد 31 ديسمبر 2026، لن يشملها القرار المتعلق بتغيير حالة العمالة التي انتهت رخص عملها أو لم تُصدر لها رخص عمل خلال المدد المحددة.



وأكدت «قوى» أنه اعتباراً من 31 ديسمبر 2026، ستُحوّل حالة العمالة التي انتهت رخص عملها منذ سنة فأكثر، وكذلك العمالة التي لم تُصدر لها رخص عمل خلال 6 أشهر فأكثر من تاريخ دخولها إلى المنشأة، إلى «منقطع عن العمل».



وبيّنت المنصة أن العامل سيبقى في حالة «منقطع عن العمل» لمدة 60 يوماً، قبل تحويل حالته إلى «متغيب عن العمل» بعد انقضاء المدة.



وشددت المنصة على تحميل المنشأة الحالية كامل المبالغ المالية المستحقة عن فترة بقاء العامل دون رخصة عمل سارية، داعية أصحاب العمل الذين يواجهون عوائق في تجديد الرخص إلى التواصل معها لمعالجة الإشكالات.



وأوضحت المنصة، أن صاحب العمل يتولى تحديد واختيار مدة تجديد رخصة العمل، وفق المدد المتاحة بناءً على تاريخ سريان الرخصة وانتهائها، مشيرة إلى أن صلاحية رخصة العمل تُعد أساساً لتجديد الإقامة.