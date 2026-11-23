بعد 11 يوماً من الاختفاء وسط غابات الأمازون البرازيلية، انتهت رحلة البحث عن رجل مسن مصاب بمرض ألزهايمر بنهاية غير متوقعة، بعدما عثر عليه فرق الإنقاذ حياً رغم الظروف الصعبة التي واجهها بعيداً عن أسرته، في واقعة أثارت اهتماماً واسعاً.

وعثرت فرق الإسعاف على جانارينو فيريرا دوس سانتوس، البالغ من العمر 74 عاماً، بعدما فُقد أثره في 10 نوفمبر، إثر ضياعه داخل منطقة حرجية بالقرب من مدينة ماكابا، عاصمة ولاية أمابا شمال البرازيل، وفقاً لبيان نشرته عائلته للمساعدة في العثور عليه.

وجاء العثور عليه بعد مناشدات أطلقتها حفيدته ساره مونتيس، الخميس، طالبت خلالها فرق الإنقاذ بمواصلة عمليات البحث، مشيرة في مقطع مصور نشرته عبر حسابها على «إنستغرام» إلى أن المسعفين يعتزمون إنهاء عمليات التمشيط يوم الأحد.

وبحسب ما نشره حرس الغابات وأحد المسعفين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد عُثر على الرجل على مسافة تقارب 10 كيلومترات من المكان الذي اختفى فيه، قبل نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأظهرت الصور المتداولة من عملية الإنقاذ دوس سانتوس جالساً على الأرض بملابسه الداخلية، ويبدو عليه الارتباك والإرهاق، قبل أن يحمله عدد من رجال الإنقاذ على لوح عبر الغابة، تمهيداً لنقله إلى المستشفى، وفقاً لموقع «جي1» الإخباري البرازيلي.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الرجل، الذي عمل سابقاً في مجال التعدين وكان على دراية بطبيعة الغابات، تمكن من البقاء على قيد الحياة بالاعتماد على ثمار أشجار النخيل الأمازوني ومياه الجداول الطبيعية، طوال الأيام التي قضاها تائهاً في المنطقة.