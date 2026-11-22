لم تكن مكالمة الطوارئ التي تلقتها الشرطة في ولاية فلوريدا الأمريكية بلاغًا عاديًا؛ فقد تحولت إلى تسجيل مأساوي وثّق اللحظات الأخيرة لثلاثة أطفال، بعدما سُمع أحدهم يتوسل إلى والده قائلًا: «أبي، أرجوك لا تطلق النار عليّ»، قبل أن تنتهي الواقعة بمقتل أفراد الأسرة وانتحار الأب.

وأفادت الشرطة بأن إيزاك لوشتفيلد، البالغ من العمر 34 عامًا، أقدم على قتل زوجته راكيل، البالغة من العمر 34 عامًا، وأطفالهما الثلاثة، الذين تتراوح أعمارهم بين عام واحد و5 أعوام، داخل منزل الأسرة في مدينة بلانت سيتي، الخميس، قبل أن يطلق النار على نفسه.

وبحسب ما نقلته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن مسؤول أمني، تلقى مكتب الشرطة اتصالًا مفتوحًا عبر رقم الطوارئ (911)، قبل الساعة الثالثة والنصف عصرًا بقليل.

وخلال المكالمة، سمع موظف تلقي البلاغات إيزاك، الذي كان يعمل ميكانيكيًا، يقول: «آسف يا صديقي»، أعقب ذلك صوت إطلاق نار، ثم سُمع أحد الأطفال وهو يصرخ: «أبي، أرجوك لا تطلق النار عليّ».

وأضاف الموظف أن الطفل كرر توسلاته إلى والده، قائلًا: «أرجوك يا أبي، لا تقتلني»، ثلاث أو أربع مرات، قبل أن يُسمع صوت إطلاق نار آخر عبر الهاتف.

وبعد نحو 10 دقائق، وصلت قوات الشرطة إلى المنزل، واقتحمته وهي تشهر أسلحتها، لتكتشف مقتل الأطفال الثلاثة، قبل العثور على جثة والدتهم راكيل داخل المنزل أيضًا.

وفي أعقاب الواقعة، قالت ريبيكا، شقيقة راكيل، إن الزوجين قضيا أمسية معًا يوم الاثنين، تناولا خلالها الطعام قبل التوجه إلى صالة لتدخين السيجار.

وأضافت: «لقد حظيا للتو بأمسية خاصة يوم الاثنين، بينما تولت أمي رعاية الأطفال الذين باتوا ليلتهم في منزلها؛ كان كل شيء على ما يرام».

وأشارت ريبيكا إلى أن الأسرة اجتمعت خلال الأسبوع الماضي للاحتفال بعيد ميلاد راكيل، مؤكدة أن زوج شقيقتها لم يُظهر أي تصرفات غير معتادة خلال اللقاء.

وتابعت: «لقد كان أبًا رائعًا، وزوجًا رائعًا أيضًا. لقد جاءنا كل هذا على حين غرة».

وأظهرت الصور المتداولة من موقع الحادث انتشارًا أمنيًا واسعًا، مع اصطفاف عدد من المركبات التابعة للشرطة في الشارع المحيط بالمنزل.

من جانبه، قال الشريف كرونيستر إن الأسرة كانت تقيم في المنزل منذ عام، وإن مكتبه لم يتلقَّ أي بلاغات سابقة تتعلق بالعنوان، كما لم يكن لأي من الزوجين سجل جنائي.

ووصف الشريف المشهد الذي واجهه أفراد الشرطة بأنه بالغ القسوة، قائلًا: «عندما تصبح نائبًا للشريف، فإنك تتوقع رؤية أمور مروعة. لكن ما واجهه العناصر هنا لا يمكن وصفه إلا بأنه شر محض».

وأضاف: «لا توجد كلمات يمكنها التعبير عن عمق هذه المأساة. لقد فُقدت عائلة بأكملها، وقلوبنا مع ذويهم وأصدقائهم وكل من عرفهم في مجتمعنا».

وأوضح كرونيستر أن موظف تلقي مكالمة الطوارئ، إلى جانب أفراد الشرطة الذين وصلوا إلى موقع الحادث، تعرضوا لصدمة نفسية واضطراب عاطفي شديد جراء ما شهدوه.