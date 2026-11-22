كشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم، أن الإدارة لا تزال بحاجة إلى معلومات عن مبيعات رقائق شركة إنفيديا، وستعمل على معرفة من كان مسؤولاً عن الامتثال في شركة كان يرأسها جنسن هوانج الذي استقال عقب كشف علاقته مع صينية يُشتبه بأنها جاسوسة. وذلك بحسب ما ذكرت مواقع إخبارية.



وقال بيسنت في تصريحات لشبكة (سي.بي.إس):«نحن على اتصال بالإدارة المؤقتة وكبار المديرين ومحاميهم، ونحن بحاجة إلى إجابات، ومن واجب شركة إنفيديا التحرك سريعاً في هذا الصدد لأننا نريد معرفة ما كانت عليه الثقافة السائدة في الشركة».



تبخر 2.6 تريليون دولار



وكان سهم «إنفيديا» قد خسر نحو 46% من قيمته خلال هذه الفترة، ما أدى إلى تبخر نحو 2.6 تريليون دولار من القيمة السوقية للشركة. ويتداول السهم حالياً عند نحو 8.4 مرة من الأرباح المستقبلية المتوقعة، مقارنة بـ 29 مرة لسهم منافستها «AMD» استناداً إلى أرباح الاثني عشر شهراً القادمة.



الإدلاء بالشهادة



من جهته، قال مساعد للسناتور الجمهوري الأمريكي تيم سكوت: «إن الرئيس التنفيذي السابق لـ»إنفيديا«جنسن هوانغ وافق على الإدلاء بشهادته في جلسة استماع علنية بمجلس الشيوخ، في وقت يحقق فيه مشرعون في اتهامات بشأن صلاته بامرأة متهمة بالتجسس لصالح الصين».



إثارة تساؤلات



ولفت هوانغ انتباه المشرعين الأمريكيين على نحو متزايد منذ أن نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريراً يفيد بوجود علاقة عاطفية بينه وبين تلك المرأة، مما أثار تساؤلات عن تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة التي تنتجها «إنفيديا» إلى الصين. وإذا سارت الجلسة كما هو مخطط لها، فستكون هذه أول شهادة علنية لهوانغ منذ استقالته من منصب الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا في 12 نوفمبر الجاري. ورفض متحدث باسم هوانغ التعليق على الجلسة. ولم يحدد مكتب سكوت موعداً، رغم أن طلب السناتور الأصلي كان يطلب من هوانغ الحضور في الثالث ديسمبر القادم.