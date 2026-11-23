تواجه شركة «إنفيديا» الأمريكية ضغوطاً تنظيمية وقانونية متزايدة، بعدما أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترمب سعيها إلى تحديد المسؤولين عن مبيعات رقائق الشركة إلى الصين، بالتزامن مع تقارير عن تحقيق أمريكي في ممارساتها المحاسبية.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، في تصريحات لشبكة «سي بي إس»، أمس (الأحد)، إن الإدارة لا تزال بحاجة إلى معلومات بشأن مبيعات الرقائق إلى الصين، وتسعى لمعرفة المسؤول عن الإشراف على الامتثال داخل الشركة.

وأوضح بيسنت أن السلطات تواصلت مع الإدارة المؤقتة وأعضاء بارزين في مجلس الإدارة والمستشارين القانونيين للشركة، مؤكداً ضرورة تقديم إجابات سريعة بشأن ممارساتها وثقافتها المؤسسية.

وأشار إلى استمرار القيود الأمريكية على تصدير رقائق «إنفيديا» المتقدمة إلى الصين، رغم المحادثات الأخيرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ.

وفي تطور آخر، نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية فتحت تحقيقاً في الممارسات المحاسبية للشركة، دون الكشف عن طبيعة المخالفات المحتملة.

وبحسب المعلومات الواردة، تراجعت أسهم «إنفيديا» بنحو 13% خلال تعاملات الجمعة، عقب الكشف عن تفاصيل التحقيق، مقارنة بخسائر تجاوزت 6% قبل نشر التقرير.

ويأتي ذلك وسط تدقيق أمريكي أوسع يشمل مدى الالتزام بقيود تصدير الرقائق إلى الصين، إلى جانب مراجعة تجريها وزارة العدل لصفقة استحواذ الشركة على منصة «Hugging Face»، البالغة قيمتها 12.9 مليار دولار، في إطار تحقيقات تتعلق بمكافحة الاحتكار.

ولا يعني فتح التحقيقات ثبوت ارتكاب الشركة مخالفات، إذ لا تزال الإجراءات في مراحلها الأولية وفق المعلومات المتاحة.