يستعد الفنان المصري محمد منير لخوض تجربة سينمائية توثق حياته ورحلته الفنية، من خلال فيلم سيرة ذاتية موسيقي يستعرض أبرز محطات مشواره الذي امتد قرابة خمسة عقود، ويكشف جوانب من تجربته الإبداعية التي جعلته أحد أبرز الأصوات الغنائية في العالم العربي.

وجاء الإعلان عن المشروع من لجنة الأفلام بالمدينة الإعلامية – قطر، خلال النسخة الثانية من «ملتقى الدوحة لصنّاع الأفلام»، قبل أن يعلن منير عن العمل عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام»، في خطوة تمهد لنقل تفاصيل رحلته الفنية إلى الشاشة الكبيرة.

محطات من حياة الكينج

ويتناول الفيلم مسيرة محمد منير منذ بداياته الفنية، مرورًا بمراحل نجاحه وانتشاره، وصولًا إلى مكانته الغنائية، مع تسليط الضوء على التجارب والعلاقات والقرارات الإبداعية التي أسهمت في تشكيل هويته الفنية.

ولم تقتصر مسيرة منير على الغناء، إذ امتد نشاطه إلى السينما والتلفزيون، وقدم خلال مشواره أعمالًا موسيقية بارزة، من بينها ألبوم «شبابيك» الذي شكل محطة مهمة في مسيرته، كما تعاون سينمائيًا مع عدد من كبار المخرجين المصريين، وفي مقدمتهم يوسف شاهين.

فيلم روائي ومرتكز وثائقي

ومن جانبه، أوضح رئيس لجنة الأفلام بالمدينة الإعلامية – قطر، حسن الذوادي، في تصريحات صفحية، أن المشروع يستهدف تقديم تجربة منير الفنية وإرثه الثقافي إلى الجمهور، مشيرًا إلى أن أعماله ارتبطت بأجيال متعاقبة من المستمعين، وتجاوز تأثيرها حدود مصر والمنطقة العربية.

وأضاف أن المشروع يأتي ضمن توجه اللجنة لإنتاج أفلام سيرة ذاتية لشخصيات عربية بارزة، بما يسهم في إيصال قصصها إلى جمهور عالمي، لافتًا إلى حصول اللجنة على حقوق توثيق حياة منير، بالتعاون مع شركاء سينمائيين.

يتضمن أيضًا المشروع إنتاج فيلم وثائقي يرصد مراحل التحضير والتنفيذ، ويضم لقاءات مع محمد منير وعدد من المقربين منه والأشخاص الذين شاركوه محطات من حياته وعمله، إلى جانب كواليس تطوير فيلم السيرة الذاتية وإنتاجه.