أثار منشور متداول على منصة «إكس» حالة من الصدمة بين عشاق كرة القدم العالمية، بعدما أشار إلى استعداد نجم بايرن ميونخ الألماني جمال موسيالا لإعلان اعتزاله كرة القدم، بسبب تدهور حالته الصحية خلال الفترة الأخيرة.

حساب مزيف يثير الجدل

وادعى حساب مزيف منسوب إلى الصحفي «ديفيد أورنستين»، الذي يعمل في صحيفة «ذا أثلتيك»، أن موسيالا بصدد إعلان اعتزاله كرة القدم الاحترافية وهو في الثالثة والعشرين من عمره فقط.

وأضاف الحساب المزيف: «بعد مشاركته الوجيزة في مباراة الليلة الماضية ضد نادي كولن، وتصريحات الرئيس الفخري لبايرن ميونخ كارل هاينز رومينيغه العلنية حول حالته العصبية المستمرة، نصح الأطباء المختصون في النادي البافاري بأن جسده لم يعد قادراً على تحمل المتطلبات البدنية لكرة القدم على أعلى المستويات بشكل آمن، ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي رسمي لوداعه في ملعب أليانز أرينا يوم الاثنين».

5 ملايين مشاهدة

وسرعان ما انتشرت الشائعة كالنار في الهشيم، إذ تجاوزت مشاهدات المنشور المزيف 5 ملايين مشاهدة، رغم أن عدد متابعي الحساب المزيف لا يتجاوز 20 ألف متابع، في حين لم يصدر اللاعب أو بايرن ميونخ أي إعلان رسمي حتى الآن.

موسيالا يعاني من نوبات غياب مؤقت

وكان موسيالا قد كشف في وقت سابق أنه يعاني من نوبات غياب مؤقتة وقصيرة المدى، ناتجة عن خلل عصبي، لكنها قابلة للعلاج بسهولة.