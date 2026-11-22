عاد فريق توتنهام إلى درب الانتصارات في الدوري الإنجليزي «بريميرليغ»، بعدما تغلب على ضيفه إيبسويتش تاون بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت اليوم (السبت) على ملعب «توتنهام هوتسبير»، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة.

وكان توتنهام، بقيادة مدربه الإيطالي روبرتو دي زيربي، قد خسر أمام ليدز يونايتد بهدف نظيف في الجولة الماضية، عقب ثلاثة انتصارات متتالية، قبل أن يستعيد توازنه على حساب إيبسويتش.

ثنائية بتوقيع بارنيت وسولانكي

افتتح لوكا ويليامز بارنيت التسجيل لتوتنهام في الدقيقة 15، ثم ضاعف دومينيك سولانكي تقدم «السبيرز» بهدف ثانٍ بعد ست دقائق من انطلاق الشوط الثاني.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع توتنهام رصيده إلى 15 نقطة، ليتقدم إلى المركز التاسع في جدول ترتيب البريميرليغ، بينما تجمد رصيد إيبسويتش تاون عند 11 نقطة في المركز السادس عشر.