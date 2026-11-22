أوقف فريق نيوكاسل يونايتد بقيادة مدربه ماتياس يايسله، سلسلة انتصارات أرسنال في الدوري الإنجليزي «بريميرليغ»، بعدما تعادل معه 2-2 في المباراة التي جمعتهما مساء (السبت) على ملعب «سانت جيمس بارك»، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة.

أهداف المباراة

افتتح إيبيريشي إيزي التسجيل لصالح أرسنال في الدقيقة 33، قبل أن يدرك هارفي بارنيس التعادل لنيوكاسل بعد أربع دقائق فقط من انطلاق الشوط الثاني.

واستمرت صحوة نيوكاسل، إذ أحرز مالك ثياو الهدف الثاني في الدقيقة 62، لكن نوني مادويكي أنقذ أرسنال من الخسارة بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 78.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع أرسنال رصيده إلى 28 نقطة في صدارة جدول ترتيب البريميرليغ، متفوقاً بفارق ست نقاط على أقرب منافسيه برايتون ومانشستر سيتي، اللذين يحتلان المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

في المقابل، رفع نيوكاسل رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني عشر، بعدما حقق ثلاثة انتصارات وأربعة تعادلات، مقابل أربع هزائم.