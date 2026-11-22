حقق باريس سان جيرمان فوزاً صعباً على مضيفه نيس بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت اليوم (السبت) على ملعب «أليانز ريفييرا»، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري الفرنسي.

نيس يتقدم.. وباريس يقلب الطاولة

افتتح نيس التسجيل عن طريق نجمه الجزائري محمد الأمين عمورة في الدقيقة الثامنة، لكن سيني مايولو أدرك التعادل لباريس سان جيرمان في الدقيقة 31 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف ديزيري دوي الهدف الثاني للعملاق الباريسي بعدها بدقيقة واحدة.

دوي يغادر باكياً

وغادر دوي الملعب باكياً قبل نهاية الشوط الأول محمولاً على نقالة، ووفقاً لشبكة «فوت ميركاتو»، فقد تعرض لتمزق في الرباط الصليبي.

وسجل فيران توريس الهدف الثالث لسان جيرمان في الدقيقة 85، فيما قلص التونسي علي العابدي الفارق لنيس في الدقيقة 90+5.

بهذه النتيجة، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 26 نقطة في صدارة الدوري الفرنسي، بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه ليل، الذي يخوض اختباراً صعباً أمام أولمبيك ليون ضمن منافسات الجولة ذاتها.

في المقابل، تجمد رصيد نيس عند 17 نقطة في المركز السادس، بعد تلقيه الهزيمة الرابعة هذا الموسم، مقابل خمسة انتصارات وتعادلين.