يتطلع فريق الاتفاق إلى استعادة بريقه على الجبهتين المحلية والخليجية، ومواصلة التقدم في دوري روشن والاقتراب من فرق المقدمة، بالتزامن مع سعيه لتجاوز عقبة عجمان الإماراتي ومواصلة مشواره في البطولة الخليجية، وسط مرحلة تتعدد فيها الاستحقاقات وتتقارب مواعيد المواجهات والطموحات.

ويحتل الاتفاق المركز السابع في الدوري برصيد 19 نقطة، جمعها من خمسة انتصارات وأربعة تعادلات مقابل ثلاث خسائر، وسجل لاعبوه 18 هدفاً واستقبلت شباكه 17 خلال 12 جولة، وتكشف أرقامه عن تفاوت لافت بين نتائجه داخل ملعبه وخارجه، إذ حصد 14 نقطة بعيداً عن جماهيره، مقابل خمس نقاط فقط على أرضه، بعدما حقق أربعة انتصارات وتعادلين خارجياً، وفوزاً واحداً وتعادلين وثلاث خسائر في مبارياته.

ولا تقتصر تطلعات الفريق على المنافسة المحلية، إذ يواصل حضوره في دوري أبطال الخليج للأندية، حيث يلتقي عجمان الإماراتي يوم 24 نوفمبر في الإمارات، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة، التي تضم أيضاً أربيل العراقي وكاظمة الكويتي. وتمثل المواجهة محطة مهمة في سعي الاتفاق لمواصلة المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور ربع النهائي.

ويقود المدرب الأسترالي آرثر باباس الفريق في الاستحقاقين، وقد عمل خلال فترة التوقف إلى إراحة لاعبيه في البداية، ثم العمل على رفع المعدل اللياقي حيث ينتظره برنامج محلي بعد المواجهة الخليجية، يبدأ بمواجهة الهلال يوم 28 نوفمبر، ثم الشباب خارج أرضه في 3 ديسمبر، واستضافة الحزم يوم 12 ديسمبر، ومواجهة الأهلي خارج ملعبه في 15 ديسمبر، قبل اختتام الدور الأول أمام الفيحاء يوم 31 ديسمبر.

وتضع هذه المواجهات المتفاوتة في المنافسة والقوة فريق الاتفاق أمام اختبار مزدوج، وهو التقدم في جدول الدوري ومواصلة الحضور والتألق في المنافسة الخليجية لفريق يضم كوكبة من النجوم، يتقدمهم هداف الفريق موسى ديمبلي والكوسوفي بيرسانت سيلينا.