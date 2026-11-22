سعى فريق الفيحاء لاستغلال فترة التوقف لاستعادة قوته وهيبته في دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد مستويات متذبذبة ظهر فيها الفريق في الجولات الماضية.

ولم تكن النتائج التي حققها الفريق بحجم تطلعات وآمال محبيه وعشاقه، إذ تمكن من تحقيق الفوز في لقاءين فقط، فيما تعادل في 5 لقاءات وخسر مثلها، وتمكن هجومه من تسجيل 16 هدفاً، فيما تلقت شباكه 20 ويحتل حالياً المركز الـ14، ويعد من الفرق المهددة بالهبوط ما لم يتدارك الجهاز الفني بقيادة البرازيلي فابيو كاريلي الوضع بالاستفادة من فترة التوقف لتعديل أوضاع الفريق الفنية.

من جهته، قال الناقد الرياضي والمحلل محمد الدهش: من يتابع مسيرة الفيحاء في الجولات الأخيرة، وتحديداً في مواجهة الديربي، يُلاحظ التطور الفني الكبير والانضباط التكتيكي العالي بين جميع الخطوط؛ فقد نجح الفريق في فرض سيطرته المطلقة على مجريات اللعب، مستنداً إلى تنظيم دفاعي محكم أغلق كل المنافذ أمام المنافس، وتحولات هجومية سريعة ومنظمة أربكت حسابات الخصم. وما يميز الفيحاء حالياً هو الروح القتالية العالية والانسجام الواضح بين العناصر المحلية والمحترفين الأجانب، حيث قدم اللاعبون إضافة فنية ملموسة، وترجموا الفرص المتاحة بأفضل صورة ممكنة، ليخرج الفريق بانتصار عريض وأداء ممتع يؤكد جودة العمل الفني داخل الملعب.

بلا شك، هذا الانتصار الكبير في الديربي يمنح الجهاز الفني واللاعبين دفعة معنوية هائلة لمواصلة حصد النقاط والتقدم بثبات نحو مراكز متقدمة في سلم الترتيب؛ فالفيحاء اليوم لا يكتفي بتحقيق النتائج الإيجابية فحسب، بل يقدم كرة قدم جميلة ومقنعة تجعل جماهيره تتطلع بثقة وطموح كبيرين لما هو قادم في منافسات الدوري.