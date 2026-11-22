يخوض فريق نيوم الأول لكرة القدم موسمه الرياضي 2026 - 2027 بطموحات كبيرة، مستنداً إلى مشروع رياضي يستهدف ترسيخ حضوره بين أندية المقدمة، والمنافسة على البطولات محلياً وخليجياً، في ظل مشاركته في دوري روشن السعودي ودوري أبطال الخليج للأندية.

انطلاقة قوية في دوري روشن ومقارعة الكبار

ونجح الفريق في تقديم مستويات لافتة خلال الجولات الاثنتي عشرة الأولى من دوري روشن، بعدما جمع 22 نقطة وضعته في المركز الخامس، إثر تحقيقه سبعة انتصارات وتعادلاً واحداً مقابل أربع خسائر، مسجلاً 18 هدفاً ومستقبلاً 10 أهداف.

وكان انتصاره على الهلال بهدفين دون مقابل، إلى جانب فوزه على الخليج بثلاثية نظيفة والفتح بأربعة أهداف مقابل هدفين، من أبرز نتائجه التي عكست قدرته على مقارعة الكبار، رغم حاجته إلى مزيد من الاستقرار والمحافظة على مستوياته.

بصمة غالتييه وفاعلية لاكازيت

ويقود المشروع الفني المدرب الفرنسي كريستوف غالتييه، الذي يعوّل على خبرته في إدارة الفريق وتوظيف عناصره، فيما يمثل المهاجم ألكسندر لاكازيت إحدى أبرز الأوراق الهجومية بفضل خبرته وإمكاناته التهديفية.

صدارة خليجية وتوازن سريع

وعلى الصعيد الخليجي، بدأ نيوم مشواره بفوز كبير على شعب حضرموت بأربعة أهداف دون مقابل، وخسر أمام الشباب العُماني بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يستعيد توازنه بالفوز على الدحيل القطري بثلاثية نظيفة، ليجمع ست نقاط ويتصدر المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن الشباب والدحيل.

مواجهات حاسمة وضغط روزنامة

وتنتظر الفريق مواجهات مهمة أمام الدحيل في 24 نوفمبر، وشعب حضرموت في 9 ديسمبر، والشباب العُماني في 16 فبراير 2027، فيما يخوض في دوري روشن اختبارات قوية أمام الخلود والتعاون والاتحاد والشباب والأهلي والفيحاء.

وتبرز المرحلة المقبلة باعتبارها اختباراً حقيقياً لقدرات نيوم، خصوصاً مع تداخل المنافسات وضغط المباريات، ما يتطلب المحافظة على الجاهزية البدنية والتوازن الدفاعي والاستفادة من جميع عناصر القائمة.

خاتمة: رهان الاستمرارية وحصاد الإنجازات

ويمتلك نيوم الإمكانات والطموح لبناء فريق منافس، لكن نجاح مشروعه لن يقاس بالبدايات الإيجابية وحدها، بل بقدرته على الاستمرارية وتحويل النتائج الجيدة إلى إنجازات ملموسة، تعزز حضوره في دوري روشن وتمنحه فرصة الذهاب بعيداً في البطولة الخليجية.