فرض فريق نيوكاسل يونايتد التعادل على ضيفه أرسنال بنتيجة (2-2)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب «سانت جيمس بارك» بمدينة نيوكاسل، ضمن الجولة الـ(11) من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح الإنجليزي إيبيريتشي إيزي التسجيل لأرسنال عند الدقيقة (33)، قبل أن يدرك مواطنه هارفي بارنز التعادل لنيوكاسل في الدقيقة (49)، ثم أضاف الألماني مالك ثياو الهدف الثاني لأصحاب الأرض عند الدقيقة (62)، فيما أدرك الإنجليزي نوني مادويكي التعادل لأرسنال في الدقيقة (78).

وبهذه النتيجة، رفع نيوكاسل رصيده إلى (13) نقطة في المركز الـ(12)، فيما حافظ أرسنال على صدارة الترتيب برصيد (28) نقطة.