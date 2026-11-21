في وقت تتفاقم فيه تداعيات الحرب على قطاع الطاقة الإيراني، وتستعد طهران لفرض قيود على توزيع الكهرباء بسبب نقص الوقود، أعربت باكستان عن تفاؤلها بإمكانية التوصل إلى اتفاق قريب بين الولايات المتحدة وإيران ينهي الحرب، مؤكدة استمرار جهود الوساطة بين الطرفين رغم تعثر المفاوضات.



وقال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي، (السبت)، إن بلاده تأمل تحقيق اختراق دبلوماسي قريب، محذراً من أن المجتمع الدولي لم يعد قادراً على تحمل استمرار الصراع في الشرق الأوسط، في ظل ما خلفه من اضطرابات في إمدادات الطاقة وارتفاع الأسعار وتفاقم الأعباء الاقتصادية والإنسانية.



وأضاف دار: «أنا متفائل، وأتوقع بالتأكيد أن نحقق هذا الهدف عاجلاً أم آجلاً، وآمل أن يكون ذلك عاجلاً»، مشيراً إلى أن تداعيات الحرب تجاوزت أطرافها المباشرين وامتدت إلى دول أخرى، بينها باكستان.



وأكد أن إسلام آباد لم تتخل عن مساعي الوساطة، ولا تزال تحث واشنطن وطهران على الالتزام بتعهداتهما واستئناف مسار السلام، مستعرضاً تحركات دبلوماسية أجرتها بلاده خلف الكواليس لتقريب وجهات النظر بين الجانبين.



وأشار وزير الخارجية الباكستاني إلى أن بلاده تحركت منذ اندلاع الأعمال العدائية في 28 فبراير، وكانت أول دولة تدين الضربة الإسرائيلية، لافتاً إلى أنه بادر بالتواصل مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، داعياً إلى ضبط النفس ومحذراً من استهداف دول الخليج والمنطقة.



وأوضح أن جهود الوساطة بلغت ذروتها يومي 10 و11 أبريل، عندما استضافت إسلام آباد أول مفاوضات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران منذ 47 عاماً، واستمرت المحادثات 21 ساعة من النقاشات المكثفة، واقترب خلالها الطرفان من التوصل إلى اتفاق، قبل أن يعلق أحد الوفدين مشاركته للتشاور مع قيادته.



وأضاف أن استمرار التحركات الباكستانية أفضى لاحقاً إلى التوصل إلى «مذكرة تفاهم إسلام آباد» في 18 يونيو، موضحاً أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والرئيس الإيراني وقّعا إطار الاتفاق عن بُعد، بينما كان ترمب يشارك في قمة مجموعة السبع بأوروبا.



وجدد دار تأكيد تمسك بلاده بمواصلة الوساطة، ودفع الطرفين نحو تسوية تنهي الحرب وتحد من تداعياتها الإقليمية والدولية.



وفي تطور يعكس الضغوط التي تواجه قطاع الطاقة الإيراني، أعلن مدير الشركة الوطنية للكهرباء في إيران محمد الله داد، أن بلاده ستبدأ اعتباراً من (الأحد) فرض قيود على توزيع الكهرباء، نتيجة نقص إمدادات الوقود إلى محطات التوليد والأضرار التي لحقت بمنشآت الطاقة خلال الحرب.



وقال الله داد إن ظروف إمدادات الوقود تستدعي تطبيق برنامج لتقنين الكهرباء، موضحاً أن مدة الانقطاع قابلة للتغيير، لكنها لن تتجاوز ساعتين يومياً أو ساعتين كل يومين.