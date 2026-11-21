أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي اليوم (السبت)، عن وقوف وتضامن مجلس التعاون الكامل مع مملكة البحرين، إثر ما أعلنته وزارة الداخلية البحرينية بشأن اندلاع الحريق الإيراني الآثم في إحدى المنشآت الصناعية بالمملكة.



وأكد البديوي وقوف مجلس التعاون إلى جانب مملكة البحرين، ودعمه لكافة الإجراءات التي تتخذها الجهات المختصة للتعامل مع هذا الحادث واحتواء تداعياته، مجدداً التأكيد على أن أمن مملكة البحرين وسلامة أراضيها ومنشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها جزء لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون، وأن دول المجلس تقف صفاً واحداً في مواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنها واستقرارها.



وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية في وقت سابق اليوم، اندلاع حريق في منشأة صناعية مدنية جراء عدوان إيراني آثم.



وكتبت الوزارة في تدوينات على حسابها في «إكس»: جراء العدوان الإيراني الآثم، استهداف منشأة صناعية مدنية، نتج عنه حريق بالموقع والدفاع المدني يباشر إجراءاته للسيطرة عليه، والمعلومات الأولية تشير إلى وجود أضرار مادية دون أي إصابات. وكانت الوزارة قد حذرت السكان من تهديد محتمل، مطالبة إياهم بالانتقال إلى أقرب مكان آمن.