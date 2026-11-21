في تصعيد جديد يستهدف المدنيين والفرق الطبية، استهدفت مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم (السبت)، سيارة إسعاف أثناء نقلها جرحى مدنيين في مديرية صبر الموادم بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقم الإسعاف وإصابة 8 آخرين، بينهم أطفال، فيما تسببت المواجهات العسكرية في محافظة لحج بنزوح عشرات الأسر من منازلها.



وقال مصدر طبي في تعز لـ«عكاظ» إن القصف الحوثي استهدف سيارة الإسعاف أثناء نقلها عدداً من الجرحى من قرية العاوات، ما أدى إلى مقتل أحد المسعفين وإصابة 8 أشخاص، بينهم أفراد من طاقم الإسعاف وأطفال.



وأوضح مدير مكتب الصحة العامة والسكان في تعز، الدكتور فهد النظاري، أن مقذوفاً أطلقته مليشيا الحوثي الإرهابية أصاب سيارة الإسعاف أثناء قيام طاقمها بنقل جرحى مدنيين، مؤكداً مقتل أحد المسعفين وإصابة سائق المركبة بشظية في الوجه، إلى جانب إصابة آخرين كانوا يساعدون في نقل الجرحى إلى السيارة.



وأضاف النظاري أن الاستهداف المباشر أدى إلى تدمير سيارة الإسعاف وإلحاق أضرار كلية بها، في حادثة تعكس حجم المخاطر التي تواجه الفرق الطبية أثناء أداء مهامها الإنسانية في مناطق المواجهات.



وفي تطورات ميدانية أخرى، تمكنت قوات الجيش والمقاومة الشعبية في تعز من كسر هجوم حوثي في محيط جبل هان والمطار القديم غربي المدينة، وأوقعت خسائر في صفوف المهاجمين.



وذكرت مصادر عسكرية أن المواجهات اندلعت عقب محاولة عناصر المليشيا التقدم باتجاه مواقع الجيش في المنطقتين، مؤكدة سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، بعد تصدي القوات الحكومية للهجوم.



وفي محافظة لحج، دفعت المواجهات العسكرية عشرات الأسر من أبناء الصبيحة إلى مغادرة منازلها في مديرية المضاربة ورأس العارة، بحثاً عن مناطق أكثر أمناً.



وأفادت وسائل إعلام يمنية بأن الأسر النازحة غادرت مناطق الأغبرة والكعللة والمحاولة، ولجأت إلى وادي الوهط، هرباً من المواجهات والهجمات التي شهدتها المنطقة.



وأشارت التقارير إلى أن الهجمات الحوثية على مناطق مدنية في الصبيحة أجبرت السكان على ترك منازلهم وممتلكاتهم، وسط مخاوف من اتساع موجة النزوح مع استمرار التصعيد العسكري.