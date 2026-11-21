أعلنت وزارة الداخلية البحرينية اليوم (السبت)، اندلاع حريق في منشأة صناعية مدنية جراء عدوان إيراني آثم.

وكتبت الوزارة في تدوينات على حسابها في «إكس»: جراء العدوان الإيراني الآثم، استهداف منشأة صناعية مدنية، نتج عنه حريق بالموقع والدفاع المدني يباشر إجراءاته للسيطرة عليه، والمعلومات الأولية تشير إلى وجود أضرار مادية دون أي إصابات. وكانت الوزارة قد حذرت السكان من تهديد محتمل، مطالبة إياهم بالانتقال إلى أقرب مكان آمن.



في المقابل، ذكرت وسائل إعلام إيرانية سماع دوي انفجار في سيريك على الساحل الجنوبي لإيران، وبحسب وكالة فارس للأنباء الإيرانية فإن سبب الدوي لا يزال مجهولاً، وقد يكون نتيجة طلقات تحذيرية أو اصطدام سفينة بلغم بحري.