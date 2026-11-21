تلقى فريق تشيلسي هزيمة ثقيلة أمام مضيفه ليدز يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت اليوم (السبت) على ملعب «ستامفورد بريدج»، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي «بريميرليغ».

وتعد هزيمة اليوم الثانية لفريق المدرب تشابي ألونسو على التوالي والخامسة هذا الموسم، ليواصل البلوز تراجعه في جدول ترتيب البريميرليغ.

أهداف المباراة

افتتح إيمانويل إميغا التسجيل لتشيلسي في الدقيقة 25، لكن نواه أكافور أدرك التعادل لفريق ليدز بعد ثلاث دقائق فقط.

وفرض ليدز هيمنته في الشوط الثاني، إذ وضع دومينيك كالفيرت ليوين الضيوف في المقدمة في الدقيقة 53 من ركلة جزاء، ثم عاد أكافور وسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 58، قبل أن يختتم برندن آرونسون الرباعية في الدقيقة 90+1.

تشيلسي يتراجع ثلاثة مراكز

بهذه النتيجة، تجمد رصيد تشيلسي عند 16 نقطة، ليتراجع من المركز الخامس إلى الثامن في جدول ترتيب البريميرليغ، بينما ارتقى ليدز إلى المركز السادس برصيد 17 نقطة.