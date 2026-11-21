بعد مرور عشرة أشهر على نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بين السنغال والمغرب، عاد حارس مرمى الأهلي ومنتخب «أسود التيرانغا» إدوارد ميندي للحديث عن تصديه لركلة الجزاء التي نفذها إبراهيم دياز في الدقائق الأخيرة من المباراة.

15 دقيقة من الفوضى قبل ركلة الجزاء

وبينما كانت المباراة تتجه إلى الوقت الإضافي في ظل التعادل السلبي، حصل منتخب المغرب على ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، وبعد نحو 15 دقيقة من الفوضى والاحتجاجات والانسحاب المؤقت للاعبي السنغال، حاول إبراهيم دياز تنفيذ ركلة الجزاء بطريقة «بانينكا»، لكن إدوارد ميندي تصدى لها، ليُبقي «أسود التيرانغا» في المباراة، قبل أن يسجل باب غاي الهدف الوحيد في اللقاء.

سحب اللقب.. واستئناف سنغالي

ومنذ ذلك الحين، توالت التطورات؛ إذ أُعلن بعد ثلاثة أشهر عن فوز المغرب باللقب اعتبارياً، فيما تقدم الاتحاد السنغالي باستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي.

وفي تصريحات نقلتها شبكة «RMC» الفرنسية، شرح ميندي كيف نجح في إرباك جناح ريال مدريد، قائلاً إنه حاول «زرع الشك في ذهن إبراهيم دياز، حتى يعمل الوقت ضده».

«دياز رأى المرمى أصغر حجماً»

وأوضح ميندي: «كيف يمكنني خلق حالة من عدم اليقين؟ الأمر يتعلق بالتقدم في المساحة أمامه وإظهار مدى اتساع جسدي، لأنه في تلك اللحظة من المباراة، ومع وجود هدف كبير أمامه، تتضاعف كل الأمور».

استفزاز ومضايقة

واختتم حديثه قائلاً: «عندما يراني قريباً منه، أبدو له أكبر حجماً بكثير، وبالتالي يرى المرمى أصغر، كان الأمر صعباً بالنسبة إليه أيضاً، لذلك حاولت استغلال هذه النقطة، كما حاولت استفزازه ومضايقته ببعض الكلمات، وفي النهاية، عندما ننظر إلى النتيجة، نعتقد أن الأمر نجح».