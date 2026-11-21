انضم أسطورة لعبة التنس رافائيل نادال إلى مجلس إدارة نادي ريال مدريد، بعد تصويت الجمعية العمومية، اليوم (السبت).

نادال عضواً بنسبة 99.5%

وبحسب الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد، فقد اختير نادال بنسبة 99.5% من الأصوات عضواً جديداً في مجلس إدارة النادي، خلال الجمعية العامة غير العادية، التي عُقدت حضورياً وعن بُعد في صالة كرة السلة بمدينة ريال مدريد.

مسيرة أسطورية

يُذكر أن نادال عضو شرفي في ريال مدريد منذ عام 2011، ويُعد أحد أعظم أساطير لعبة التنس، بعدما حقق سجلاً استثنائياً تضمن 92 لقباً فردياً، من بينها 22 لقباً في بطولات الغراند سلام، وميداليتين ذهبيتين أولمبيتين، و5 ألقاب في كأس ديفيز مع إسبانيا، إلى جانب تصدره التصنيف العالمي.

أول تعليق من نادال

من جانبه، قال نادال: «إنها مسؤولية كبيرة أن أكون جزءاً من مجلس إدارة ريال مدريد. هذا النادي ينتقل من الآباء إلى الأبناء ويوحد، بالنسبة لي، العائلة والأصدقاء لمشاهدة المباريات معاً، إنه شعور عظيم بالحماس والرضا الكبير».

وأضاف: «أنا مدرك تماماً لحجم المسؤولية، لأن ريال مدريد علامة تجارية عالمية. إنها مسؤولية لا حدود لها، وسأتحملها لأتعلم وأساهم مع مرور الوقت، لكي يستمر هذا النادي في كونه الأفضل في العالم. سأعمل على أن تبقى الأمور كما هي: نادٍ ناجح، وأن يستمر كذلك في السنوات القادمة.. هلا مدريد».