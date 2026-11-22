تجددت شكاوى أهالي ومستخدمي طريق جسر النعمان الحيوي بمحافظة خميس مشيط، من تأخر تنفيذ مشروع ازدواجيته رغم المطالبات المستمرة منذ سنوات، مؤكدين أن أهمية الطريق واتساع نطاق المستفيدين منه يستدعيان الإسراع في تطويره، خصوصاً أنه يخدم منسوبي قاعدة الملك خالد الجوية وسكان عدد من الأحياء السكنية، فيما يحتاج وضعه الحالي إلى تعزيز وسائل السلامة والتحذير من مخاطر الرصيف الذي يتوسط مساري الطريق قبل الوصول إلى الجسر.

وأكد محمد آل غواء لـ«عكاظ»، أن الجسر يشهد حركة مرورية تستدعي إعادة النظر في وضعه الحالي، والعمل على تطويره وتنفيذ ازدواجيته بما يتناسب مع حجم المركبات التي تعبره يومياً، خصوصاً خلال أوقات الذروة وبداية ساعات العمل ونهايتها.

وقال: إن اتساع دائرة المستفيدين من الطريق، وتعدد الأحياء السكنية التي يرتبط بها، إلى جانب استخدام منسوبي قاعدة الملك خالد الجوية له، تزيد من أهمية الإسراع في تطويره، بما يواكب التوسع العمراني والحركة المرورية اليومية.

وأشار سعيد آل سالم إلى أن أهمية الطريق لا تقتصر على خدمة حي أو نطاق سكني محدد، بل تمتد إلى منسوبي قاعدة الملك خالد الجوية وسكان أحياء متعددة، فضلاً عن كونه منفذاً إلى مواقع عدة، الأمر الذي يتطلب حلولاً مرورية مستدامة تستوعب الحركة المتزايدة وتحد من الاختناقات.

ولفت إلى الحاجة إلى وضع وسائل سلامة وتحذيرية للحد من اصطدام المركبات بالرصيف، الذي يتوسط مساري الطريق قبل الوصول إلى الكوبري، ومعالجة المخاطر المرتبطة بوضعه الحالي.

رفع مستوى السلامة المرورية

وأوضح شاكر الشهراني، أن تنفيذ الازدواجية من شأنه تحسين انسيابية الحركة، وتسهيل تنقل الموظفين والأهالي، ورفع مستوى السلامة المرورية، مؤكداً أن تطوير الطريق أصبح ضرورة تستدعي تحرك الجهات المختصة.

وتمنى الشهراني، توضيح مصير مشروع الازدواجية، والإفصاح عن مراحل دراسته واعتماده، وتحديد موعد واضح للتنفيذ، بدلاً من استمرار انتظار المشروع وتكرار المطالبات به دون إجابة حاسمة.