كشف المخرج المصري خالد يوسف، في تصريح خاص لـ«عكاظ»، عن تفاصيل إنهاء الخلاف بين أسرة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ والمخرج الجزائري أحمد راشدي، بعد تدخله للوساطة بين الطرفين، على خلفية تصريحات الأخير خلال جلسة حوارية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والتي أثارت غضب ورثة العندليب ودفعتهم إلى التلويح بمقاضاته.

زيارة واعتذار ينهيان الأزمة

وأوضح خالد يوسف أنه بادر بالتدخل فور علمه بالخلاف، نظراً للصداقة التي تجمعه بأحمد راشدي، وتقديره لمسيرته السينمائية، مشيراً إلى أنه اصطحبه إلى منزل عبد الحليم حافظ بمنطقة الزمالك في القاهرة لتقديم الاعتذار إلى الأسرة.

وأكد المخرج المصري خالد يوسف شاهين أن الزيارة أسفرت عن إنهاء الخلاف بالتصالح، دون اتخاذ أي إجراءات قضائية ضد أحمد راشدي، مشيراً إلى تقديره الكبير للمخرج الجزائري واعتزازه بمسيرته وأعماله السينمائية.

وأشار خالد يوسف إلى أن المخرج الجزائري اعتبر ما صدر عنه خلال المهرجان مجرد «زلة لسان»، ولم يكن يقصد الإساءة إلى عبد الحليم حافظ، لافتاً إلى أن أسرة الراحل رحبت باعتذاره، وقدرت حضوره شخصياً لإنهاء الخلاف.

تصريحات فجرت الخلاف

وتعود الأزمة إلى حديث أحمد راشدي عن ذكرياته مع عبد الحليم حافظ في مهرجان القاهرة السينمائي، إذ تحدث عن صداقة جمعتهما واتفاقهما على تقديم فيلم مصري جزائري بعنوان «لا»، لم يكتمل بسبب مرض العندليب ووفاته.

كما تطرق إلى الأوضاع المالية للفنان الراحل، قائلاً إنه لم يكن يهتم بادخار الأموال، وزعم أن شقته في الزمالك لم تكن مملوكة له، وأنه كان يستعين بأثرياء للحصول على دعم مادي.

وأثارت هذه التصريحات غضب الأسرة، التي اعتبرتها متضمنة معلومات غير صحيحة تمس سيرة العندليب، مؤكدة أن لقاءاته براشدي لم تتجاوز مرتين، وأنه كان يمتلك عقارات في القاهرة ولندن، إلى جانب شركة إنتاج فني كبرى، قبل أن تنتهي الأزمة بالاعتذار والصلح.