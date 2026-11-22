سجل مشروع الفيلم الروائي السعودي «في بلاد الخزامى» حضورًا بارزًا في الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بعدما حصد 7 جوائز ضمن فعاليات «كايرو فيلم كونيكشن»، متصدرًا المشروعات العربية المشاركة في سوق الإنتاج السينمائي.

ويأتي هذا الإنجاز للمشروع الذي يتولى كتابته وإخراجه علي سعيد، وإنتاجه حسن سعيد، بعد مسيرة تطوير شهدت مشاركات في عدد من المنصات السينمائية العربية، وصولًا إلى محطة مهرجان القاهرة، التي شهدت تتويجه بسبع جوائز.

محطات في رحلة الفيلم

انطلقت رحلة تطوير «في بلاد الخزامى» عام 2024، بمشاركته في «مختبر راوي» بالأردن، قبل أن يواصل مساره في «مختبر مشورة الأفلام» بالعاصمة السعودية الرياض عام 2025، ثم يصل إلى «كايرو فيلم كونيكشن»، محققًا هذا الحضور اللافت بحصده 7 جوائز، ليتصدر قائمة المشروعات العربية المشاركة.

دعم مالي وخدمات إنتاجية

وشملت الجوائز دعمًا ماليًا وخدمات فنية وإنتاجية، إلى جانب فرص للمشاركة في أسواق ومختبرات سينمائية دولية، لمساعدة صناع الأفلام على استكمال مشروعاتهم وتطويرها، وتهيئتها للمشاركة في المهرجانات والفعاليات السينمائية.

ومنح ملتقى القاهرة السينمائي جائزتين ماليتين، بقيمة 10 آلاف دولار لكل منهما؛ الأولى لمشروع «حكاية الجبل» (The Story of the Mountain) في مرحلة التطوير، والثانية لمشروع «أطيافهم لم تغادر البيت» (Their Ghosts Never Left My Home) في مرحلة ما بعد الإنتاج.