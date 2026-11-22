استضافت منطقة «بوليفارد سيتي» بالرياض، عصر أمس (السبت)، فعالية «مسيرة زهرة 2026»، التي نظمتها جمعية زهرة لسرطان الثدي، برعاية موسم الرياض، وبمشاركة رئيس مجلس إدارة الجمعية الأميرة هيفاء بنت فيصل، وسط حضور مجتمعي لافت، بعد اكتمال تسجيل 3500 مشارك وإغلاق باب التسجيل قبل انطلاق الفعالية.

وانطلقت المسيرة تحت شعار «دربك وردي»، بهدف تعزيز الوعي بسرطان الثدي، وترسيخ ثقافة الوقاية والكشف المبكر، إلى جانب مساندة المريضات والمتعافيات، في مبادرة جمعت بين النشاط الرياضي والعمل الإنساني ضمن برامج المسؤولية المجتمعية لموسم الرياض.

«دربك وردي».. خطوات تدعم المريضات.

وشهدت الفعالية، التي انطلقت عند الرابعة مساءً، مشاركة مختلف الفئات العمرية عبر مسارين بطول كيلومتر وثلاثة كيلومترات، إلى جانب أنشطة مصاحبة شملت معرضاً توعوياً، ومسرحاً للعروض التفاعلية، ومنطقة للأطفال، وأخرى لتوزيع الميداليات ومستلزمات المشاركين، إضافة إلى مناطق الطعام والضيافة.

واكتسبت المسيرة بُعداً إنسانياً من خلال تخصيص ريع التذاكر للمساهمة في كفالة مريضات سرطان الثدي ودعم رحلتهن العلاجية، بما يعزز ارتباط المشاركة المجتمعية بالمبادرات الصحية ذات الأثر المباشر.

«زهرة» تجمع الآلاف لمواجهة السرطان.

وأقيمت الفعالية بالشراكة الإستراتيجية مع موسم الرياض والاتحاد السعودي للرياضة للجميع، وبدعم من مجموعة روشن بصفتها الشريك الرئيسي، إلى جانب عدد من الجهات الداعمة والراعية.

وتعكس استضافة «بوليفارد سيتي» للمسيرة توجه موسم الرياض نحو توظيف وجهاته الترفيهية في احتضان المبادرات الصحية والإنسانية، وتعزيز المسؤولية المجتمعية، ونشر الوعي الصحي بما يسهم في تحسين جودة الحياة.