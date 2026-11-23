تجمع مواجهة الهلال ونيفتشي فرغانة الأوزبكي، في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، لقاءً بين فلسفتين تكتيكيتين مختلفتين تماماً. من جهة، المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي الذي يبني فريقه على الهيمنة والاستحواذ والمرونة، ومن جهة أخرى المدرب المحلي إسلام إسماعيلوف الذي يقود فريقه بمنهجية منضبطة تعتمد على الصلابة الدفاعية والانطلاق السريع.



أولاً: سيموني إنزاغي.. المرونة والهيمنة الشاملة



يتبنى إنزاغي أسلوباً هجومياً مستحوذاً وضاغطاً، يمنح أولوية قصوى للسيطرة على الكرة والتحكم في إيقاع المباراة من الدقائق الأولى. ويُعرف بمرونته التكتيكية، حيث يتنقل بين تشكيلتي 4-3-3 و3-5-2 وفقاً لطبيعة الخصم وسير اللقاء.



الدفاع



خط دفاع مرن، يلعب بخط مرتفع لضغط الخصم في ملعبه، مع ضغط استباقي يطلب فيه من لاعبيه استعادة الكرة فور فقدانها وأقرب ما يكون من مرمى الخصم.



التنظيم والترابط



خطوط الفريق مترابطة بإحكام، ولا توجد مساحات سهلة بين الخطوط.



وسط الملعب



التحكم بالإيقاع، حيث يبني الهجمات من الخلف بتمريرات قصيرة ومنظمة، وروبن نيفيز هو القلب النابض لهذه العملية، ويشارك جميع لاعبي الوسط في البناء الهجومي، دون وجود لاعب ثابت في الخلف فقط.



تبديل الجهات



سرعة في نقل الكرة من جانب لآخر لتفريغ المساحات.



الهجوم



تنوع الحلول الهجومية، لا يعتمد على نجم واحد، بل يأتي الهجوم من الأجنحة والمهاجمين والقادمين من الخلف معاً.



التحول السريع



بمجرد استعادة الكرة، تنطلق الهجمات بسرعة وبشكل مباشر نحو مرمى الخصم.



فعالية الأطراف



يعتمد بشكل كبير على اندفاعات الظهيرين ولاعبي الأجنحة لفتح دفاعات الخصم.



ثانياً: إسلام إسماعيلوف.. الانضباط والمرتدات الذكية



يقود إسماعيلوف نيفتشي بمنهجية براغماتية ومنضبطة. فريقه بطل الدوري الأوزبكي هذا الموسم بفضل توازنه الدفاعي وفعاليته في استغلال الفرص بدلاً من الهيمنة المطلقة. ويتنقل بين تشكيلتي 4-3-3 الهجومية و4-4-2 / 4-5-1 الدفاعية حسب المباراة.



الدفاع



يعتمد على الكتلة الدفاعية المترابطة، يغلق جميع المساحات في وسط الملعب أولاً، ثم ينسحب كوحدة واحدة لمنع اختراق العمق، ويحاول الصمود أمام الضغط، ويتدرب الفريق على تحمل الاستحواذ الطويل للخصم دون أن يفقد تركيزه أو يرتكب أخطاء قاتلة، ويتراجع الظهيران للخلف لتعزيز الجانبين، تاركين مهاجمين فقط في المقدمة.



وسط الملعب



الكثافة العددية، إذ يملأ خط الوسط دائماً بأربعة أو خمسة لاعبين لقطع طرق التمرير ومنع الخصم من بناء الهجمات بسلاسة، والسرعة في التحويل، فبمجرد استعادة الكرة تُنقل فوراً للأجنحة التي تتقدم بسرعة قصوى لاستغلال المساحات خلف ظهيري الخصم، ويعتمد على تناغم لاعبي الوسط مع المهاجمين لإنشاء مثلثات تمريرية سريعة عند الانطلاق.



الهجوم



الاعتماد على الهجمات المرتدة هو سلاحه الأهم، بسرعة انطلاق الأجنحة والمهاجمين عند امتلاك الكرة، والكرات الطولية لاستغلال تقدم دفاع الخصم بتمريرات خلف المدافعين مباشرة. ولا يحتاج إلى استحواذ طويل، فلمساته القليلة تكون حاسمة، وهدف واحد قد يكفي لتحقيق النتيجة.



والمباراة ليست مجرد لقاءً بين فريقين، بل هي اختبار حقيقي لفلسفتين. فهل ينجح الهلال بكل ثقله وجودته في اختراق جدار نيفتشي؟ أم ينجح إسماعيلوف في تنفيذ خطته المثالية وتحقيق نتيجة إيجابية من مرتدات حاسمة؟