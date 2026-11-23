تتصاعد المخاوف من تحوّل الذكاء الاصطناعي إلى أداة لتطوير أسلحة بالغة الخطورة، مع تحذيرات علمية من إمكانية استغلال قدراته المتقدمة في إنتاج مسببات أمراض فتاكة، أو تشغيل أنظمة قتالية مستقلة تتخذ قراراتها دون تدخل بشري مباشر، فيما يتزايد الحديث عن سباق عالمي لتطوير ما يُعرف بـ«السلاح X».

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة «ذا تليغراف» البريطانية، استندت هذه التحذيرات إلى دراسة قدمها باحثون خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، تناولت سيناريو افتراضياً أعدته «مبادرة التهديد النووي» (NTI)، يحاكي استخدام جماعة منشقة أدوات الذكاء الاصطناعي لتطوير فيروس تنفسي شديد الخطورة.

ويفترض السيناريو أن تتمكن المجموعة من استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير سلالة معدلة تؤثر في الجهاز العصبي المركزي، وتتسبب في الشلل والفشل التنفسي، قبل انتشار العدوى إلى 13 دولة، وتسجيل أكثر من 360 ألف إصابة ونحو 10 آلاف وفاة خلال أسابيع.

وبحسب المحاكاة، تتجاوز الحصيلة بعد أكثر من عام 850 مليون إصابة و60 مليون وفاة، رغم التوصل إلى لقاح بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

وشدد الباحثون على أن هذه الأرقام تمثل نتائج سيناريو افتراضي، وليست توقعات مؤكدة بوقوع جائحة، لكنها تهدف إلى إبراز المخاطر المحتملة لإساءة استخدام التكنولوجيا.

وتزامنت هذه التحذيرات مع تنامي القلق داخل قطاع الذكاء الاصطناعي نفسه، إذ أشار باحثون ومسؤولون أمنيون إلى احتمال أن تسهّل النماذج المتقدمة الوصول إلى معارف حساسة مرتبطة بتطوير أسلحة كيميائية وبيولوجية.

وحذّر المدير العام لجهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني «MI5»، كين مكالوم، من أن الذكاء الاصطناعي قد يغيّر طبيعة التهديدات البيولوجية، عبر إتاحة معلومات خطرة لأشخاص لم يكونوا قادرين سابقاً على الوصول إليها.

ولا تقتصر المخاوف على الجانب البيولوجي، إذ يتوسع استخدام الذكاء الاصطناعي في العمليات العسكرية، من تحليل المعلومات الاستخباراتية إلى تحديد الأهداف ودعم القرارات الميدانية.

ومن أبرز هذه التطبيقات نظام «مافن» (Maven Smart System)، الذي طورته شركة «بالانتير»، ويعتمد على دمج بيانات الأقمار الاصطناعية والطائرات المسيّرة والرادارات للمساعدة في تحليل المعلومات وتحديد الأهداف.

كما يحذّر مختصون من مخاطر أسراب الطائرات المسيّرة ذاتية التشغيل، خصوصاً مع احتمال تضاعف الأخطاء عند تشغيل أعداد كبيرة من الأنظمة المستقلة دون رقابة بشرية كافية.

ويرى خبراء أن «السلاح X» قد لا يكون سلاحاً منفرداً، بل شبكة مترابطة من الأنظمة الذكية القادرة على تبادل المعلومات وتنفيذ المهام بدرجات متزايدة من الاستقلالية.

وفي المقابل، تتباين المواقف بشأن تنظيم هذه التقنيات، وسط دعوات إلى تفاهمات دولية، خصوصاً بين الولايات المتحدة والصين، للحد من التطبيقات العسكرية والبيولوجية شديدة الخطورة.

وتشمل إجراءات الحد من المخاطر اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية، والضوابط الوطنية للأمن الحيوي، إلى جانب اختبارات السلامة التي تجريها شركات الذكاء الاصطناعي لرصد الاستخدامات الخطرة.

وفيما يحذّر بعض الباحثين من احتمال تطور أنظمة يصعب إخضاعها للسيطرة البشرية، يؤكد آخرون أن هذه المخاوف تتفاوت في تقديراتها ولا تمثل إجماعاً علمياً بشأن مستقبل التكنولوجيا.

ويشير التقرير إلى أن الذكاء الاصطناعي يحمل في الوقت نفسه فرصاً لتسريع اكتشاف اللقاحات والعلاجات، ما يجعل التحدي الأساسي في تطوير ضوابط تتيح الاستفادة من قدراته مع تقليل مخاطر إساءة استخدامه.