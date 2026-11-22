أعلن وزير النقل الأمريكي شون دافي، اليوم، أن حركة الطيران في الولايات المتحدة ستعود إلى طبيعتها بحلول نهاية غد، وذلك بعد أكثر من أسبوع على إصدار إدارة الطيران الاتحادية قراراً بوقف جميع الرحلات الجوية على مستوى البلاد.



وقال دافي في مقابلة مع شبكة (إن.بي.سي):«يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتمكن شركات الطيران من إعادة تنظيم جميع أطقمها وطائراتها. سنبدأ في رؤية تحسن في الأوضاع اليوم، لكنني أعتقد أن الأمور ستعود إلى طبيعتها غداً».



أكبر حالات التعطل



وكانت الأزمة قد بدأت في 13 نوفمبر الجاري، عندما أصدرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية قراراً بوقف إقلاع الرحلات على مستوى البلاد لنحو خمس ساعات، إثر عطل في شبكة الاتصالات المستخدمة من جانب مراكز مراقبة الحركة الجوية.



وأدى الاضطراب إلى إلغاء آلاف الرحلات وتأخير أخرى، كما تأثر به نحو مليون مسافر، في واحدة من أكبر حالات التعطل التي شهدها قطاع الطيران الأمريكي منذ هجمات 11 سبتمبر 2001.



إرباك أنظمة الاتصالات



وعزت التحقيقات الخلل إلى مشكلة في أحد أجهزة توجيه البيانات خلال أعمال تحديث شبكة الاتصالات التابعة لإدارة الطيران الاتحادية، إذ تسبب تدفق كثيف للبيانات في إرباك أنظمة الاتصالات والرادار المستخدمة لمراقبة الطائرات، وامتد تأثيره إلى 17 مركزاً من أصل 22 مركزاً لمراقبة الحركة الجوية.



وتركزت التحقيقات على أعمال نفذتها شركة «إل 3 هاريس» المتعاقدة مع الإدارة، في منشأة بولاية أركنساس، خلال استبدال أجهزة قديمة بأخرى أحدث.



تراكم التأخيرات والإلغاءات



ورغم رفع قرار وقف الإقلاع، استمرت تداعيات العطل خلال الأيام التالية، مع صعوبة إعادة توزيع الطائرات وأطقم العمل إلى مواقعها وجداولها الأصلية.



وأوضحت شركات الطيران أن استعادة الجداول التشغيلية المعتادة تحتاج إلى وقت، حتى بعد عودة أنظمة مراقبة الحركة الجوية إلى العمل، بسبب تراكم التأخيرات والإلغاءات وخروج الطائرات والأطقم عن مواقعها المحددة.



وفي أعقاب الحادث، أوقفت إدارة الطيران الاتحادية تركيب أجهزة توجيه جديدة من الطراز محل التحقيق لحين استكمال الاختبارات، فيما أكد دافي أن السلطات تعمل على معالجة أوجه الخلل لتجنب تكرار الاضطرابات.