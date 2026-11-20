تتجه الأسهم العالمية لتسجيل أطول سلسلة خسائر في ثلاث سنوات، مع تسارع موجة التخارج من الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ما يهدد مكاسب الأسواق المسجلة منذ بداية العام، ويمتد أثره إلى المعادن.



سلسلة تراجعات



وانخفض مؤشر «إم إس سي آي» للأسهم العالمية بنسبة 0.8%، متجهاً لتسجيل خسارته للجلسة السابعة على التوالي، في أطول سلسلة تراجعات منذ سبتمبر 2023. واستمرت الضغوط على الأسهم العالمية رغم البداية القوية لشركة «أنثروبيك» في البورصة، إذ هبط سهم مطورة روبوت المحادثة «كلود» بنسبة 12% في التعاملات المبكرة (الجمعة)، بعدما قفز 17% في أولى جلسات تداوله.



البحث عن ملاذ آمن



وفي المقابل، اتجه المستثمرون إلى السندات بحثاً عن ملاذ آمن، ما دفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى ما دون 5%، فيما قادت السندات الألمانية المكاسب الأوروبية، وتفوق الين الياباني على العملات الرئيسية.



عزوف المستثمرين



وفي الصين، تراجعت الأسهم في الصين وهونغ كونغ تعاملات اليوم (الجمعة)، مع استمرار عزوف المستثمرين عن أسهم الذكاء الاصطناعي، رغم الطرح التاريخي لشركة «أنثروبيك»، وسط توجه متزايد نحو الأصول الآمنة. وتواجه شركات التكنولوجيا الصينية ضغوطاً متزايدة مع توسيع الولايات المتحدة قيودها على وصول بكين إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، ما يثير تساؤلات بشأن قدرة الشركات المحلية على مواصلة تطوير نماذجها وخدماتها.



أكبر انخفاض



وفي أوروبا، انخفضت الأسهم الأوروبية في بداية التداولات اليوم، وتتجه نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس الماضي، مع استمرار الفتور في الرهانات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بعد أن فشل الاكتتاب العام الضخم لشركة أنثروبيك في تحسين ثقة المستثمرين في هذا القطاع.