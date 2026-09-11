أعلنت وزارة السياحة تحديث 4 لوائح تنظيمية للأنشطة السياحية، شملت لائحة خدمات السفر والسياحة، ولائحة الإرشاد السياحي، ولائحة مرفق الضيافة، ولائحة وحدة الضيافة الخاصة، بهدف تطوير البيئة التنظيمية للقطاع السياحي، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، والارتقاء بجودة التجربة السياحية.



وتضمنت التحديثات تبسيط فئات التراخيص وتوسيع نطاق الخدمات في أنشطة السفر والسياحة، مع إتاحة خيارات متعددة لمدة الترخيص، وتوضيح الحقوق والالتزامات المرتبطة بالخدمة، ورفع المعايير المنظمة للنشاط.



وفي لائحة الإرشاد السياحي، جرى تبسيط فئات الإرشاد، وإتاحة الجمع بين أكثر من منطقة وأكثر من تخصص، إلى جانب تنظيم متطلبات إصدار الترخيص وتجديده، والدورات أو الاختبارات المعتمدة بحسب فئة الترخيص، وتنظيم التزامات المرشد أثناء تقديم الخدمة.



وشملت التحديثات إتاحة التعاقد المباشر بين المرشد والسائح وإصدار مستند الحجز، مع توضيح الأسعار وسياسات الدفع والإلغاء والاسترداد.



أما لائحة مرفق الضيافة، فتضمنت تطوير إجراءات الترخيص والتصنيف والتشغيل، وتنظيم الحجوزات والدفع والتسويق الإلكتروني، وتعزيز متطلبات الأمن والسلامة وتأهيل الكوادر والربط الإلكتروني، إلى جانب استحداث فئات تخصصية لمرافق الضيافة.



وفيما يخص وحدات الضيافة الخاصة، تضمنت اللائحة الانتقال من التصريح إلى الترخيص، وتحديث شروط التقديم والعقارات المؤهلة، وتطوير متطلبات التشغيل والأمن والسلامة، وتعزيز حقوق السياح.



وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة السياحة نصر الأنصاري أن تحديث اللوائح الأربع يستهدف ضمان تطبيق المعايير الجديدة للأنشطة السياحية، بما يسهم في رفع جودة الخدمات والارتقاء بتجربة السائح، وتمكين المستثمرين والمشغلين والمستفيدين من الامتثال للأنظمة واللوائح والاشتراطات.



ودعت الوزارة المستثمرين والمشغلين والمرشدين السياحيين ومقدمي الخدمات إلى الاطلاع على اللوائح المحدثة ومتطلبات الامتثال عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، واستكمال المتطلبات ذات العلاقة، مؤكدة جاهزيتها لاستقبال الاستفسارات وتقديم الدعم عبر المركز الموحد للسياحة (930).