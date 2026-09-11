ارتفعت أسعار النفط اليوم، متجهة لإنهاء الأسبوع فوق مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ منتصف شهر مايو.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.05 دولار، ما نسبته 1%، ليصل إلى 108.68 دولاراً للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1%، ما يعادل 95 سنتاً، مسجلاً 103.45 دولاراً للبرميل.