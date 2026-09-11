ارتفعت أسعار النفط اليوم، متجهة لإنهاء الأسبوع فوق مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ منتصف شهر مايو.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.05 دولار، ما نسبته 1%، ليصل إلى 108.68 دولاراً للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1%، ما يعادل 95 سنتاً، مسجلاً 103.45 دولاراً للبرميل.
للمرة الأولى منذ 4 أشهر.. النفط يتجه لإنهاء الأسبوع فوق 100 دولار
11 سبتمبر 2026 - 09:32 | آخر تحديث 11 سبتمبر 2026 - 09:32
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عكاظ (جدة)
ارتفعت أسعار النفط اليوم، متجهة لإنهاء الأسبوع فوق مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ منتصف شهر مايو.