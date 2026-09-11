استقرت أسعار الذهب اليوم، قرب أدنى مستوياتها في أسبوع، وسط تزايد توقعات رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، فيما يترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4318.88 دولاراً للأوقية، بعد أن سجل في وقت سابق أدنى مستوى له منذ الثاني من سبتمبر، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 1.1% إلى 4359.50 دولاراً للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 63.48 دولاراً للأوقية، واستقر البلاتين عند 1777.42 دولاراً، فيما هبط البلاديوم بنسبة 0.2% إلى 1279.25 دولاراً.