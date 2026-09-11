حقق فريق كومو فوزاً تاريخياً على ضيفه لايبزيغ الألماني بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على ملعب جوزيبي سينيغاليا، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

الظهور الأول في البطولة

وقدم كومو، بقيادة مدربه سيسك فابريغاس، عرضاً رائعاً في ظهوره الرسمي الأول بمسابقة دوري أبطال أوروبا، على حساب لايبزيغ الذي يمتلك خبرة طويلة في البطولة خلال السنوات الأخيرة.

أهداف المباراة

افتتح مارتن باتورينا التسجيل لصالح كومو في الدقيقة 15، ثم ضاعف أناستاسيوس دوفيكاس تقدم أصحاب الأرض بهدف ثانٍ في الدقيقة 38.

وواصل الفريق الإيطالي تفوقه في الشوط الثاني بتسجيل هدفين عن طريق الحسن دياو وماكسيمو بيروني في الدقيقتين 54 و90، فيما جاء هدف لايبزيغ الوحيد عن طريق أندريا ماكسيموفيتش في الدقيقة 58.