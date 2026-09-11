أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق حالة من الجدل، بعد أن زعم ناشروه اندلاع حريق داخل أحد القبور في مقبرة «سيد علاوي» بمحافظة كركوك، وسط أحاديث شعبية ربطت المشهد بظواهر غير مألوفة. لكن السلطات المحلية سارعت إلى التحقق من الواقعة، لتكشف أن حقيقة المشهد تختلف عما جرى تداوله.

وانتشرت خلال الساعات الماضية مشاهد تظهر ألسنة لهب ودخانًا يتصاعدان من بين أكوام التراب والأنقاض داخل المقبرة، ما دفع عددًا من الأهالي ووسائل الإعلام المحلية إلى التوجه للموقع، بالتزامن مع تجمعات أثارتها الروايات المتداولة حول الحادثة.

ومع اتساع تداول الفيديو، توجهت الأجهزة الأمنية إلى المكان للتحقق من ملابسات الواقعة، قبل أن تنفي قيادة شرطة كركوك رسميًا ما وصفته بـ«الأنباء المضللة» بشأن خروج النار من أحد القبور.

وأوضحت القيادة، في بيان، أن الموقع يقع ضمن قاطع مركز شرطة القورية، مشيرة إلى أن المعاينة الميدانية والتحريات أظهرت أن الحريق اندلع في نفايات وأنقاض متراكمة في إحدى زوايا المقبرة، وأن ألسنة اللهب والدخان كانت تتصاعد من أسفل تلك المخلفات.

وأكدت الشرطة عدم وجود أي قبر في البقعة التي اندلعت فيها النيران، نافية بذلك الرواية التي روجت لاحتراق قبر أو خروج النار من داخله، واعتبرت أن ما جرى تداوله يمثل استغلالًا لحادثة عرضية لإثارة الشائعات والهلع بين المواطنين.

وباشرت فرق الدفاع المدني عمليات إخماد الحريق، وتمكنت من السيطرة عليه وتأمين الموقع، فيما اتُخذت الإجراءات اللازمة للحد من تكرار حرائق مماثلة ناجمة عن تراكم النفايات والأنقاض.

ودعت قيادة الشرطة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الخرافات والأخبار غير الموثوقة، مؤكدة أن الجهات المختصة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق من يروج للشائعات التي من شأنها تضليل الرأي العام أو التأثير في السلم المجتمعي.